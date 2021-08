Der „Union Jack“ wird eingeholt

Die Briten ziehen ab. Diese Schlagzeile würde man landläufig in der Nachkriegszeit nach 1945 verorten, aber sie ist aus dem Jahr 1995. Nach fast 20 Jahren endet am Rande Everswinkels in der Bauerschaft Mehringen am 30. März ein Kapitel mit dem Einholen der britischen Flagge. Das Tanklager schließt seine Pforten. Drei Jahre lang liegt die Fläche brach. Ideen dafür gibt‘s viele, gewerbliche Interessenten auch. Doch letztendlich kommt es ganz anders.

Das Britische Tanklager in der Bauerschaft Mehringen schließt am 30. März 1995 seine Pforten. Major Ian Sturges betont, es sei ein „trauriger Tag“.

Für Major Ian Sturges ist der 30. März 1995 „ein trauriger Tag“, wie auch für die 33 britischen Soldaten und die 130 Zivilangestellten. Mit dem Einholen des „Union Jack“, der Flagge des Vereinigten Königreichs, im Beisein von Gemeindedirektor Hermann Walter und Bürgermeister Winfried Richter sowie Vertretern aus der Politik und vom Kreis wird der Schlussstrich vollzogen.

Der Moment des Abschieds: Die britische Flagge, der „Union Jack“, wird nach mehr als 20 Jahren für immer eingeholt. Foto: Klaus Meyer

Mit der Truppenreduzierung ist dieses in Deutschland einmalige Treibstoffdepot der Britischen Rheinarmee verzichtbar geworden. Die Briten hinterlassen ein bestens erschlossenes Gelände. Das Tanklager war 1975 mit einem Investitionsaufwand von fast 50 Millionen Mark errichtet und im April 1976 durch den Kommandeur der alliierten Truppen Mitteleuropas eröffnet worden. Es war in seiner Art einzigartig in der Bundesrepublik und diente der Treibstoffversorgung der britischen Streitkräfte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Bei der Übergabe umfasst das Gelände ein dichtes, rund 3,5 Kilometer umfassendes Straßennetz, eine 5000 Quadratmeter große Halle, 25 offene Unterstände, diverse Gebäude für Wache, Messe, Feuerwache, Kantine und Kfz-Werkstatt sowie eine eigene Strom- und Wasserversorgung, zwei 500-Kubikmeter-Speichertanks, vier 100 Meter tiefe Brunnen, eine Heizzentrale, eine biologische Kläranlage, zwei Regenrückhaltebecken sowie sechs zu jener Zeit noch von der NATO genutzte 5000-Kubikmeter-Erdtanks. Das Bundesvermögensamt übernimmt die Verwaltung der Fläche.

Die Zeit der Brache beginnt. Was soll aus dem Areal werden? Die Frage beschäftigt das Bundesvermögensamt gleichermaßen wie Gemeindeverwaltung und Kommunalpolitik. Da es im Münsterland einige ungenutzte Militärbrachen gibt, initiieren einige SPD-Bundestagsabgeordnete des Münsterlandes mit dem Everswinkeler Reinhard Schultz im November 1996 einen „Tag der Konversion ehemaliger Militärflächen“. Auf der Reiseroute liegen Rheine, Horstmar, Münster und Everswinkel. Der Leiter des Bundesvermögensamtes Dortmund, Dr. Gerald Brummund, verweist darauf, dass man sich schon frühzeitig mit der Gemeinde Gedanken über eine Nachfolgenutzung gemacht habe. „Die Gemeinde steht einer gewerblichen Nutzung sehr aufgeschlossen gegenüber“, sagt er und schiebt nach: „Aus Sicht des Steuerzahlers wäre es sehr bedenklich, alles wieder der Natur zurückzugeben.“

Abschiedsgeschenk: Bürgermeister Hermann Walter (r.) und der stellvertretende Bürgermeister Winfried Richter im Gespräch mit Major Ian Sturges. Foto: Klaus Meyer

Entsprechende Sondierungen verlaufen aber zunächst im Sande, die Kontaktaufnahme zu rund 60 Firmen aus dem Mineralölbereich bleibt ohne Resonanz. Interesse zeigt ein Ahlener Recycling-Unternehmen, das aber nur 20 000 Quadratmeter benötigt. Auf dem Rest könnte eine Fahrsportanlage für Pferdegespanne mit Nachfolgeeinrichtungen wie Hotel und Gaststätte entstehen. Die Bezirksregierung kann sich dagegen mit einer gewerblichen Nutzung des Geländes nicht anfreunden und bevorzugt mehr eine Freizeit- und Erholungsnutzung in Teilbereichen des Areals, während große Teile im Gebietsentwicklungsplan als Grün- und Waldzone ausgewiesen werden sollten. Bei Hermann Walter, seit 26. Juni hauptamtlicher Bürgermeister, löst dies Unverständnis aus. „Hier sind rund 50 Millionen Mark investiert worden, und es ist eine erhebliche Substanz vorhanden“, und die sollte genutzt werden. Die Kommunen müssten inzwischen einen erheblichen Aufwand für die Erschließung von Gewerbegebieten betreiben, „und hier ist alles vorhanden“. Mittlerweile gebe es ein zunehmendes Interesse von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden aber man könne nie einen Preis nennen. Ein Vorwurf in Richtung Bundesvermögensamt.

Für 33 britische Soldaten und 130 Zivilangestellte ist es der letzte Tag. Foto: Klaus Meyer

Am 14. Februar 1997 findet sich eine illustre Runde mit Reinhard Schultz, Vertretern des Wirtschaftsministeriums, der Bezirksregierung und der Gemeindeverwaltung auf dem Gelände ein. Der Ahlener Interessent hat sein starkes Interesse noch einmal unterstrichen, seine Pläne konkretisiert. Aber: Der neue Entwurf des Gebietsentwicklungsplans (GEP) sieht für das ehemalige Tanklager eine Freizeit- und Erholungsplanung vor. Damit wäre das Projekt des Ahleners ein unzulässiges Vorhaben im Außenbereich.

Hinter den Kulissen laufen aber bereits ganz andere Planungsüberlegungen, von denen die Gemeinde erst spät erfährt, was zwischenzeitlich für Verstimmung beim Bürgermeister sorgt und in einem „klaren Brief“ an Regierungspräsident Dr. Jörg Twenhöven mündet. Am 22. September 1997 entscheidet der Bezirksplanungsrat über eine Änderung des am 2. Dezember 1996 aufgestellten GEP, Teilabschnitt Münsterland, und die Darstellung eines „Bereichs für besondere öffentliche Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Everswinkel“. Damit ist der Weg frei für eine ganz andere Nutzung: Die Oberfinanzdirektion Münster als Eigentumsvertreter der Bundesrepublik und das Land NRW haben sich geeinigt, dass das Polizei-Fortbildungsinstitut Carl Severing des Landes NRW das Gelände fürs Fahr- und Sicherheitstraining polizeilicher Spezialeinheiten übernimmt. Erst Anfang September gab‘s einen Erörterungstermin mit der Gemeinde, bei dem Walter einen Ausgleich im Bereich der Gewerbeförderung einforderte.

In einer Gesprächsrunde beim Innenminister, an der aus Everswinkel Walters Stellvertreter, Kämmerer Johannes Hobbeling, und Schultz teilnehmen, werden die Eckdaten besprochen. Die Polizei übernimmt die Fläche zunächst für 15 Jahre, Landes- und Bezirksregierung sagen der Gemeinde planerische und materielle Unterstützung für eine sinnvolle wirtschaftliche Folgenutzung zu, sollte die Polizei das Areal wieder verlassen. „Wir müssen damit zufrieden sein, weil nichts anderes möglich ist“, bilanziert Hobbeling. Die Gemeinde erhält als Entschädigung eine kurzfristig genehmigte weitere Gewerbefläche von 60 000 Quadratmetern südlich des Hagenbachs.

Das neue Trainingsgelände für Fahr- und Sicherheitstraining der nordrhein-westfälischen Polizei macht neugierig: Zum Tag der offenen Tür und bei einer CDU-Familienradtour dürfen Besucher mal hinter den Zaun schauen. Foto: WN-Archiv

Am 3. Juni 1998 erfolgt die offizielle Eröffnung und Einweihung des Trainingsgeländes, auf dem Polizisten fit gemacht werden sollen für schwierige Einsätze. Ein Jahr später erleben 2000 Besucher beim Tag der offenen Tür spektakuläre Szenen bei den Simulationen und Stunts. Innenminister Franz-Josef Kniola betont bei der Einweihung, „nicht wer schnell ans Ziel gelangt, sondern wer auch sicher am Ziel ankommt, ist Spezialist für Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn. Das muss geübt sein.“ Konzentration, Stressbewältigung, taktisches Vorgehen, Risiken erfassen und abschätzen und mehr stehen im Fokus.

Bis heute. Der aktuelle Mietvertrag fürs Trainingszentrum läuft noch bis Ende 2026, wie die Pressestelle des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW auf WN-Anfrage mitteilt. „Das Mietverhältnis verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens sechs Monate vor Vertragsende durch eine Vertragspartei gekündigt wird“, erklärt die Pressesprecherin, Polizei-Hauptkommissarin Sevinc Sethmacher. „Ob es möglicherweise im Jahr 2025 Bestrebungen gibt, die den Abschluss eines längerfristigen Mietvertrages zum Ziel haben könnten, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht darstellbar.“