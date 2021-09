Der Weg ist frei fürs Singen

Der eigentlich ja nicht mehr ganz so neue Pfarrer von St. Magnus, Pawel Czarnecki, hatte tatsächlich bislang keine Gelegenheit, den Pfarr-Cäcilien-Chor, dem er ja als Präses vorsteht, kennenzulernen. Jetzt hat es endlich geklappt.

Einen Monat, nachdem Czarnecki im Februar vergangenen Jahres als neuer Pfarrer in St. Magnus eingeführt wurde, mussten alle Chorproben, alle Vorstandssitzungen und Treffen aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausfallen. Nach nun eineinhalb Jahren Lockdown konnte er jetzt in der verspäteten Generalversammlung endlich im Chor begrüßt werden.

Der Vorsitzende Bernhard Leschik zeigte sich erfreut, dass alle Chormitglieder nachweislich vollständig geimpft sind, so dass Chorproben auch im Pfarrheim wieder möglich sind. Bis auf einige durch eine Studienfahrt verhinderte aktive Sängerinnen und Sänger waren fast alle Mitglieder zur Versammlung erschienen. Leschik bedankte sich beim Vorstand für die Bemühungen, in der langen Zeit des Stillstandes den Kontakt in der Chorgemeinschaft intensiv gepflegt zu haben.

Im Rückblick auf die vergangenen eineinhalb Jahre konnte Schriftführerin Anne Kloss auch nur auf wenige Einsätze des Chores verweisen: eine Trauerfeier, die Verabschiedung von Pfarrverwalters Dr. Stefan Peitzmann und die Einführung des neuen Pfarrers Pawel Czarnecki. Dann kam im März der Lockdown. Das umfangreiche Jahresprogramm des Chores wurde komplett „über den Haufen geworfen“. Die Vorstandsmitglieder verständigten sich per Mail und WhatsApp und berieten, wie man über so eine lange Zeit die Gemeinschaft zusammenhalten könne. Viele Briefe, kleine Überraschungen und eine Fahrradtour im Sommer 2020 hatten zum Ziel, die Chormitglieder „bei der Stange zu halten“. Einige wenige Male trafen sie sich unter Beachtung der AHA-Regeln bei schönem Wetter zum Singen im Pfarrgarten. Aber bei jeweils zwei Metern Abstand ist der Gesamtsound nicht sehr überzeugend, und der Herbst setzte dem Vorhaben auch bald ein Ende.

In der Zeit des Lockdown sind drei aktive Chormitglieder verstorben, und besonders schmerzlich war es für den Chor, dass bei deren Trauerfeier nicht einmal für sie gesungen werden konnte. Fürs kommende Jahr 2022 hoffen die Sängerinnen und Sänger wieder auf das volle Programm und darüber hinaus auf den bereits traditionellen Musical-Besuch in Tecklenburg, das Sommerfest und die Tagesfahrt.

Kassiererin Annette Glose berichtete von einer gut gefüllten Chor-Kasse, weil im vergangenen Jahr alle geplanten Feste und Fahrten nicht stattfinden konnten und das Budget nur durch runde Geburtstage und Jubiläen genutzt wurde. Elisabeth Gries bestätigte als eine der beiden Kassenprüferinnen eine einwandfreie Finanzverwaltung, die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Der zur Wahl stehende Vorsitzende Bernhard Leschik wurde einstimmig wiedergewählt, ebenso Schriftführerin Anne Kloss. Als zweiter Kassenprüfer wurde Walter Domeier, als weitere Beisitzerin Klara Gröner vorgeschlagen und bestätigt.

Wenn jetzt auch wieder geprobt werden kann, in der Kirche darf der Chor zurzeit noch nicht auftreten. Aber es wird angestrebt, zum Cäcilienfest im November und zu Weihnachten die Gottesdienste wieder mit Chorgesang zu bereichern, teilt der Chor in seiner Presseinformation mit. Dafür wird nun wieder wöchentlich jeden Dienstag um 20 Uhr im Pfarrheim geprobt. Wer Interesse hat und dem Chor beitreten möchte, ist eingeladen, spontan dazuzustoßen. Der Chor versichert: „Keine Angst: Vorsingen muss keiner!“