Der Zauberklang der Veeh-Harfe

Pfarrer Stefan Döhner war, bevor er die Pfarrstelle an der Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst übernommen hatte, in der Gemeinde Levern im Kirchenkreis Lübbecke tätig. Von dort hat er eine Idee mitgebracht, die jetzt realisiert werden konnte, und auf die er auch ein wenig Stolz ist.

„In meiner damaligen Kirchengemeinde habe ich bei einem Gemeinde-Nachmittag eine Gruppe von Frauen kennengelernt, die sich zum gemeinsamen Spiel auf der Veeh-Harfe zusammengefunden hatten“, beschreibt er die ersten Kontakte mit diesem Musikinstrument, das er bisher noch nicht gesehen und dessen Klang ihn sofort begeistert habe.

„Ich habe dann die Leiterin der Gruppe angesprochen um Näheres über die Veeh-Harfe zu erfahren. „Sie hat mir das Instrument in die Hand gegeben, mir das Notenblatt unter die Saiten gelegt, und ich konnte mit ihrer Anleitung innerhalb von wenigen Minuten „Großer Gott wir loben Dich„ spielen.“ Das sei für ihn ein Aha-Erlebnis gewesen, weil Menschen wie er, die bisher noch keinen Kontakt zu einem Musikinstrument hatten, mit der Veeh-Harfe in der Lage sind, schnell ein Musikstück ohne Notenkenntnisse zu erlernen.

Spannend und auch ein wenig anrührend ist die Geschichte um die Entstehung der Veeh-Harfe. Sie beginnt auf den Hof von Landwirt Hermann Veeh in Hemmersheim im Ortsteil Gülchsheim in Oberfranken. Bei der Familie Veeh gehörte Hausmusik zum Alltag. Ihr Sohn Andreas, der mit dem Down-Syndrom geboren wurde, wollte gerne mitspielen. An dessen Fähigkeiten orientiert, konzipierte Hermann Veeh ein völlig neues Instrument, das auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten seines Sohnes zuggeschnitten war. Mehrere Jahre hat dieser Entwicklungsprozess vom Prototyp bis zur Serienreife gedauert.

Dabei hatte Veeh immer im Blick, mit einem solchen Instrument Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen bisher noch kein Instrument spielen konnten, an das Musizieren heranzuführen. Für Andreas eröffnete sich so eine ganz neue musikalische Welt, und sein Traum vom gemeinsamen Musizieren mit der Familie war Wirklichkeit geworden. Eigens für das Instrument hat Veeh eine einfache Notenschrift entwickelt. Die Notenschablonen werden zwischen die Saiten und Resonanzkörper geschoben und ermöglichen so ein leichtes Spielen „vom Blatt“.

Corinna Tyrell (Mitte) leitet die Veeh-Harfen-Gruppe und gibt Walburga Bauchmüller (l.) und Silke Böckmann Tipps für das Spielen auf der Veeh-Harfe. Foto: Günther Wehmeyer

„Ich hatte schon lange den Wunsch, eine Veeh-Hafen-Gruppe bei uns in der Gemeinde einzurichten“, gesteht Pfarrer Döhner im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. „Ich musste aber zunächst in die Gemeinde hineinwachsen, und dann kam noch Corona dazwischen.“ Er hat jetzt mit Corinna Tyrell, ihres Zeichens Posaunenchorleiterin und Presbyterin in der Kirchengemeinde, jemanden gefunden, der bereit und in der Lage ist, dieses Projekt zu begleiten. Und wer Corinna Tyrell kennt, der weiß, dass sie „nicht lange fackelt“ und zügig an die Umsetzung geht.

„Um anderen das Spielen beibringen zu können, habe ich erst einmal ganz viel geübt“, beschreibt Tyrell die Vorbereitungen für das Projekt. „Mit der Firma Musik-Gläsel in Essen haben wir ein Geschäft gefunden, das über eine große Veeh-Harfen-Abteilung verfügt. Dort haben wir für die Gründung einer Veeh-Harfen-Gruppe wertvolle Tipps bekommen, und wir durften auch Leihinstrumente mitnehmen“, erzählen Corinna Tyrell und Pfarrer Döhner von diesem Besuch.

Sabine Brinkmann, Ursula Wehmeyer und Christine Lutterbeck (v. l.) sind fasziniert von den Möglichkeiten einer Veeh-Harfe. Foto: Günther Wehmeyer

Nach einem Hinweis im Gemeindebrief und in der Tageszeitung seien beim ersten Übungsabend mehr als ein halbes Dutzend Personen erschienen. „Die waren von Anfang an so begeistert und mit großen Eifer dabei, dass die Veeh-Harfen-Neulinge nach drei Übungsabenden schon in der Lage waren, bei dem Gottesdienst am 3. Advent die Gemeindelieder, zum Teil mehrstimmig, zu begleiten“, freut sich Tyrell über den erfolgreichen Start. Und Pfarrer Döhner, der sich ebenfalls der Gruppe angeschlossen hat, ergänzt: „Man kann die Veeh-Harfe zwar auch allein spielen, aber richtig Freude macht es in einer Gruppe, die sich gegenseitig trägt.“

Wer Interesse am Veeh-Harfen-Spiel hat und mitmachen möchte, kann sich entweder an Pfarrer Döhner ( 0 25 82/13 67) oder an das Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde ( 0 25 82/96 02) wenden. In der Andacht zur Christnacht an Heiligabend um 22 Uhr in der Johannes-Kirche werden auch Veeh-Harfen-Klänge zu hören sein.