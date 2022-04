Der Zufall liefert die Lösung

Am Ende war es der Zufall, der letztlich die Lösung brachte: Der MGV-Vorsitzende Hubert Görges konnte James Wood für den Projektchor als neuen Chorleiter gewinnen. Dabei bringt James Wood mit seiner internationalen Erfahrung sicher auch frischen Wind in den Chor.

In den vergangenen Monaten hat sich der MGV-Vorsitzende Hubert Görges die Finger wund telefoniert. Die Suche nach einem neuen Dirigenten als Chorleiter des Projektchors im MGV hatte sich mehr als schwierig herausgestellt. Heiko Kraft hatte bisher die Chorleitung inne, musste sie aber aus beruflichen Gründen leider aufgeben.

So blieb Görges nichts anderes übrig: Mehr als einmal galten seine Anrufe bei benachbarten Chören, aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten sagten wieder ab, an den Musikschulen in Münster und Umgebung wurden Aushänge ans Schwarze Brett geheftet oder ins Intranet gesetzt.

Alles schien aussichtslos, bis der Zufall zur Hilfe kam. Über die Musikschule „Muko“ in Sendenhorst konnte die Verbindung zu James Wood geknüpft werden. Nach weiteren Telefonaten und gemeinsamer Besprechung mit dem MGV-Vorstand wurde man einig. James Wood übernimmt die Chorleitung des Projektchors.

Einigkeit nach mehreren Telefonaten

Doch wer ist James Wood? Und woher kommt er? „ Ich komme aus Texas“, lächelte er bei der ersten Besprechung. Allerdings wohnt er in Dortmund. Liest man allerdings seinen musikalischen Werdegang, bekommt man Ehrfurcht. In seiner Theaterlaufbahn sammelte er Erfahrungen als Opern- und Operettensänger, Musicaldarsteller und Schauspieler. Er arbeitete in den USA und Europa als Regisseur, Choreograph und musikalischer Leiter. Er spielte an den Städtischen Bühnen Osnabrück, im Staatstheater Nürnberg und wurde an das Operettenhaus Hamburg für das Musical „Cats“ verpflichtet, wo er über 300 Mal die Rolle des Theaterkaters Gus en suite spielte. An der Oper Bonn erhielt er einen Vertrag als Spiel- und Charaktertenor und stand dort unter anderem mit Placido Domingo gemeinsam auf der Bühne.

Danach kam er wieder nach Hamburg und spielte dort fünf verschiedene Rollen in „Phantom der Oper“. Weitere Stationen waren unter anderem Tenor-Auftritte in Charakterrollen in „Undine“, „Tosca“, „Nabucco“ an der Hamburger Kammeroper und „Rigoletto“ beim Chiemgau International Opernfestspiel oder der „Rocky Horror Show“. Dann wandte er sich mehr der Regiearbeit zu und kam nach Austin (Texas) und Minneapolis (Minnesota).

Gesangsunterricht an der University of Texas

Auch begann er mit dem Gesangsunterricht an der University of Texas, begründete die Austin Opera Company, war Fachbereichsleiter für Gesang an der Stage Art Musical Schule in Hamburg und war unter anderem auch musikalischer Leiter für die Michael-Jackson-Show „Who‘s bad“. Inzwischen ist er tätig als Dozent für Szenische Darstellung im Profil Klassik am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück, als Stimmbildner an der Chorakademie Dortmund, als Dozent für Gesang an der Universität zu Köln und am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück.

Und jetzt auch noch als Chorleiter beim Projektchor in Everswinkel. Die ersten zwei Proben fanden bereits statt, und die Sängerinnen und Sänger waren einfach begeistert. Zwar werden sie von James Wood mit Disziplin und Stimmbildung gefordert, aber der Spaß am Gesang und der Humor kommen beim neuen Chorleiter nicht zu kurz. Vielleicht finden sich weitere Sängerinnen und Sänger, die gerne beim Projektchor unter der Leitung von James Wood mitmachen wollen. Kontakt per Mail: hubert.goerges@outlook.de