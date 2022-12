Deutlicher Gebührensprung

„Aufgrund der energieintensiven Abwasserbeseitigung und den allgemein erheblichen Kostensteigerungen infolge der Inflation mussten die Gebührensätze für das Jahr 2023 der Kostendynamik folgend angepasst werden“, erläutert Thomas Taugs, Vorstand des Abwasserbetriebs TEO AöR, den Hintergrund. So werden für den Bereich Everswinkel gemäß dem verabschiedeten Wirtschaftsplan für 2023 die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,68 Euro pro Kubikmeter auf 3,09 Euro steigen.

Bei solchen Kostenaussagen wird dann gerne der sogenannte Muster-Haushalt herbeigezogen, der laut Bund der Steuerzahler auf 200 Kubikmeter Abwasser bei einer Fläche von 130 Quadratmetern kommt. Und der ist dann im kommenden Jahr mit 84 Euro mehr bei den Abwasserkosten gefordert (688 Euro). Everswinkel liegt damit im TEO-Gebiet mit den weiteren Kommunen Telgte 670 Euro), Ostbevern (738 Euro) und Beelen (717 Euro) auf dem 3. Gebührenplatz. Die Gebührensteigerungen in Telgte, Ostbevern und Beelen liegen bei 10,9, 14,2 und 16,3 Prozent. Auf ganz Nordrhein-Westfalen bezogen, liegt die durchschnittliche Jahresgebühr bei 742 Euro. Taugs empfiehlt angesichts der steigenden Gebühren, „die persönlichen Abschläge zu überprüfen“. Nur sehr geringfügig steigt die Niederschlagswassergebühr im nächsten Jahre (von 52 auf 54 Cent pro Kubikmeter), während die Gebühren für Kleinkläranlagen mit 6,26 Euro sowie für abflusslose Gruben mit 3,55 Euro unverändert bleiben.

Fast 51 Millionen Euro an Ausgaben weist der Vermögens- und Investitionsplan aus. Einen großen Anteil machen dabei Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur und zur Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten aus. 25,1 Millionen Euro fließen in Maßnahmen im Bereich der Kanalisation. Fast vier Millionen Euro sind für Maßnahmen an den Kläranlagen vorgesehen, und weitere mehr als elf Millionen Euro sind für die Pumpstationen, Regenbauwerke und Druckrohrleitungen vorgesehen. Der Bereich der Verwaltung schlägt letztendlich mit 5,3 Millionen Euro zu Buche.

In den Bereich der Erschließungen fallen in Everswinkel einerseits das neue Baugebiet Bergkamp III und andererseits das Gewerbegebiet des DMK. An der Everswinkeler Kläranlage ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage vorgesehen, die den externen Strombedarf reduzieren wird. Zudem stehen einige Sanierungsarbeiten an. Sanierungsmaßnahmen sind ebenfalls am Hauptpumpwerk Alverskirchen geplant, dessen Technik inzwischen 27 Jahre alt ist. Ferner wird dort ein stationäres Notstromaggregat installiert, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, und es erfolgen Anpassungen für den künftigen Anschluss der im Bau befindlichen neuen Justizvollzugsanstalt im Dreieck Wolbeck-Telgte-Alverskirchen. Im kommenden Jahr ist für Alverskirchen darüber hinaus eine strategische Kanalnetz-Sanierungsplanung vorgesehen.