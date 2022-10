Die Bürger sitzen aktiv mit im Boot

Am kommenden Dienstag (18. Oktober) informiert die Gemeindeverwaltung ab 18 Uhr im Foyer der Verbundschule über die Möglichkeit, Fördergelder für die Attraktivierung des Ortskerns von Everswinkel zu erhalten. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger. Denn auch sie können von den Fördergeldern – direkt – profitieren.

Aber der Reihe nach: Die Gemeinde Everswinkel beabsichtigt – das ist in den politischen Gremien bereits beraten worden – einen Antrag auf Mittel aus dem Programm der Städtebauförderung zu stellen. Mit diesen Geldern, erläutert Philipp Elsbernd, Quartiersmanager bei der Gemeinde Everswinkel, könnten zum einen größere Maßnahmen zur Umgestaltung des öffentlichen Raumes finanziert werden. Dazu zähle neben der Förderung von Planungsleistungen wie einem Architektenwettbewerb auch ein erheblicher Zuschuss bei der baulichen Umsetzung. Elsbernd: „Dies kommt insbesondere für das Areal zwischen Kirch- und Magnusplatz in Frage, für das durch Studierende der TU Dortmund im vergangenen Jahr erste Konzepte erstellt worden sind.“

Fördermittel könnten auch an private Akteure weitergeleitet werden

Zum anderen – und das sei ganz wichtig – könnten Fördermittel auch an private Akteure weitergeleitet werden, „etwa im Rahmen von Dach- und Fassadenbegrünungen sowie der Entsiegelung privater Flächen“. Voraussetzung für die Finanzierung sei der Beschluss eines sogenannten „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK). Das, so der Quartiersmanager am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung, werde zurzeit erarbeitet – und es ist so gut wie fertig. „Wir werden es in der Sitzung des Planungsausschusses am 1. Dezember vorstellen.“ Dieses Integrierte Handlungskonzept könne als Konkretisierung des Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) 2030 in städtebaulichen Projekten verstanden werden und knüpfe entsprechend an viele Maßnahmen aus dem GEK an.

Am Dienstagabend wird das Förderprogramm, aus dem Gelder auch nach Everswinkel fließen sollen, grundsätzlich vorgestellt. Was genau ist eigentlich förderungsfähig? Anschließend ist Zeit für Fragen und Anmerkungen der Teilnehmer eingeplant.