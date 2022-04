Die ernsten Alltagsstunden mal vergessen

Nach zwei Jahren wurde es auch Zeit: Erstmals seit Beginn der Pandemie trafen sich jetzt der MGV Everswinkel und der Projektchor zu einem gemütlichen Nachmittag im Pfarrheim, um die bereits geknüpften Verbindungen in fröhlichem Beisammensein zu festigen. MGV-Vorsitzender Hubert Görges begrüßte die beiden Chöre, die gut gemischt an den langen Tischen saßen und erinnerte in gereimten Worten an die Freuden des gemeinsamen Gesangs.

Hubert Görges begrüßte den Humoristen Uwe Stomin, der einige unbeschwerte Momente lieferte. Foto: Foto: MGV

Die selbst gebackenen Kuchen und Torten schmeckten in der anschließenden Kaffeerunde, bis der Überraschungsgast des Tages den Kaminraum betrat. Das „Outfit“ – Mini-Hütchen, rote Pappnase und Blümchen in der Hand – verriet schon, dass es humoristisch wurde. Uwe Stomin aus Hamm hatte dann auch die eine oder andere kabarettistische Einlage auf Lager, sodass die ernsten Stunden des Alltags einfach mal vergessen werden konnten, was der Beifall letztlich unter Beweis stellte.

Geschichte des MGV Everswinkel

Auf großes Interesse stießen auch die zahlreichen Aktenordner, in denen die Geschichte des MGV Everswinkel mit vielen Bildern und Zeitungsartikeln in Erinnerung gerufen wurde. Sie dienen als Grundlage für die Jubiläumschronik, die Markus Alipaß zusammen mit einigen Sangesbrüdern schon in Arbeit hat. Zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens des MGV Everswinkel im Herbst wird sie fertig sein. Der Nachmittag endete nach einem schmackhaften Imbiss und einer anschließenden gemütlichen Runde erst am späteren Abend.