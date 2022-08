Die Feuerwehr freut sich über jeden

Markus Averbeck freut sich. Das sieht man ihm an. Und die Vorfreude klingt in jedem Satz, den er sagt, durch. Worauf der Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Everswinkel so gespannt ist? Ganz klar: auf die „Blaulichtparty“ zum 140. Geburtstags des Löschzuges Everswinkel der Feuerwehr Everswinkel. „Zwei Jahre haben wird geplant“, blickt er zurück. Ob Gutes dabei herausgekommen ist? Diese Frage kann am kommenden Samstag (13. August) ein jeder selbst beantworten: Um 19 Uhr beginnt die Blaulichtparty, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Die erforderlichen knallroten Eintrittsbändchen gibt es bei Jörg Harms (

