Die Freude des Singens

Zwei Jahre musste das beliebte Weihnachtssingen des Nikolaus-Komitees Corona-bedingt pausieren – nun konnte es wieder stattfinden. Und doch drohte das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung zu machen. Pfarrer Pawel Czarnecki hatte aber nicht lange gezögert und sofort zugestimmt, als das Nikolaus-Komitee ihn fragte, ob die Veranstaltung auch in der Kirche stattfinden könne.

Die mehr als 130 Teilnehmer wurden nicht enttäuscht, als das Jugendblasorchester unter der Leitung von Thomas Beumers diverse traditionelle Weihnachtslieder anstimmte. Nach der Hälfte der Lieder ergriff der Pfarrer selbst das Wort und sprach von der Freude, gemeinsam zu singen und durch Feiern auch Sonn- und Feiertage hervorzuheben.

Das Geschenk mit dem größten Wert, Jesus Christus, habe selbst nur in einer Krippe gelegen. Es komme also nicht auf das Geschenkpapier, sondern auf die inneren Werte an, die etwas zu einem Schatz machten. Jeder Mensch sei ein Geschenk, das wertzuschätzen sei. So seien auch die Aktiven des Jugend-BOE und des Nikolaus-Komitees wertzuschätzen für „dieses schöne Konzert“. Schön war es auch bei den weiteren Liedern. Dass es eine beschwingte Einstimmung auf das Weihnachtsfest war, fanden auch die Teilnehmer, die nach dem Schlussakkord mit stehenden Ovationen dankten.