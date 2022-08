Blick hinter die Kulissen des Landfrauenverbandes

„Die Bezeichnung ,Frauen auf dem Land‘ würde eigentlich viel besser passen als ,Landfrauen‘“, denkt Diethild Aertker laut. Sie ist eine von neun Mitgliedern, die das Leitungsteam der Landfrauen Alberskirchen/Everswinkel bilden. Die drei Frauen, die gerade zusammen am Gartentisch sitzen, denken kurz nach: Von diesen Neunen seien nur drei aktiv in der Landwirtschaft tätig.

Neben Diethild Aertker (50) nehmen an diesem Mittwochnachmittag noch Teamsprecherin Rita Wellenkötter (55) und Silke Webbeler (49), der der Gartentisch gehört, am Gespräch teil. Keine von ihnen ist Landwirtin.

Gar keine Frage: Der Landfrauenverband hat sich verändert – auf Orts-, auf Kreis- und auch auf Landesebene. Alle Frauen, die Lust haben Mitglied zu werden, können das.

Das Wort „Austausch“ fällt. Silke Webbeler wirft es nicht in den Raum, sondern sozusagen in die Luft. Von Zusammenhalt spricht sie, überdies von Gemütlichkeit. Beides charakterisiere den Landfrauenverband. „Aktive Landwirtinnen tauschen sich mit Verbraucherinnen aus“, macht Diethild Aertker deutlich, dass manche Treffen auch einen gesellschaftspolitischen Hintergrund haben. „Alt und Jung kommen zusammen“, betont Rita Wellenkötter einen weiteren gesellschaftlichen und einfach schlicht menschlichen Aspekt. Das jüngste Mitglied im Landfrauenverband Alverskirchen/Everswinkel ist um die 30, das älteste um die 100 Jahre alt, überschlagen die Frauen die enorme Altersspanne. Silke Webbeler erzählt von einer jüngeren Frau, die ihre Mutter jüngst nach Everswinkel geholt hat. Die alte Dame kannte niemanden; „sie hat sie einfach mitgenommen zu einer Veranstaltung“. Und ein Netzwerk tat sich auf.

Alt trifft Jung

Am 9. September gehen die Landfrauen den Pflaumenweg in Stromberg und besichtigen anschließend den Hof Stemich. „Der 9. ist ein Freitag, wir starten um 13 Uhr“, macht Silke Webbeler deutlich, dass die Teilnahme an diesem Wochentag zu dieser Uhrzeit älteren Frauen gut möglich ist, aber eben auch vielen Berufstätigen, die freitagmittags Schluss machen können. Wer nicht gut laufen könne, dürfe selbstverständlich zur Besichtigung hinzukommen. Fahrgemeinschaften werden gebildet. Viele Treffen fänden aber auch abends statt, damit Berufstätige dabeisein können. Diethild Aertker erläutert, dass Besichtigungen wie die in Stromberg oder Informationstreffen etwa mit dem Natur- und Umweltbund Deutschland niemand für sich alleine organisiere und dass damit eine Organisation wie der Landfrauenverband Dinge möglich macht, die Vielfalt des Lebens steigert. Rita Wellenkötter, Diethild Aertker und Silke Webbeler kennen sich gut. Sie schätzen sich. Keine stellt sich in den Vordergrund. Sie sind ein Team, spielen sich die Bälle zu. Immer könnten auch Nichtmitglieder an Veranstaltungen und Treffen teilnehmen. „Sie zahlen dann manchmal einen etwas höheren Obolus“, sagt Diethild Aertker. Ausnahme: Am 30. September (Freitag) feiern die Landfrauen Alverskirchen/Everswinkel im Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband ihr 75-jähriges Bestehen. Eine „Musical-Dinner-Show bei Diepenbrock wird dann um 18.30 Uhr nur für Mitglieder beginnen. 193 sind es an der Zahl. Es gibt noch einige wenige Karten.

WhatsApp-Gruppe mit 84 Mitgliedern

75 Jahre – in diese Zeit fiel auch die Pandemie mit den Lockdowns und den fiesen Kontaktbeschränkungen. Das Leitungsteam hat über Zoom Kontakt gehalten. „Alles, was draußen ging, haben wir in kleinen Gruppen gemacht“, blickt Rita Wellenkötter zurück. Einer Karte oder einen Brief zu Weihnachten oder Ostern gab es für die Mitglieder, um in Kontakt zu bleiben. Einiges ging auch drinnen immer wieder mal. Die Adventskalenderaktion fand Ende letzten Jahres statt: Die Teilnehmerinnen fertigten Päckchen, jede für einen anderen Tag 24 Mal, und lieferten sie jede für sich bei Silke Webbeler ab.

Eine Whatsapp-Gruppe haben die Landfrauen mit 84! Mitgliedern. Nein, es piepe nicht permanent, versichern alle drei lachend – und glaubwürdig. Der Grund: Rita Wellenkötter ist Administratorin und offensichtlich sehr streng: „Nur für reine Informationen zum Landfrauenverband und für Anmeldung zu Veranstalten des Verbandes ist diese Gruppe da; wer das nicht befolgt, fliegt raus“, sagt sie sanft, schmunzelnd und gleichzeitig unmissverständlich.

Dann geht Dorfleben kaputt

Warum engagieren sich Silke Webbeler, Diethild Aertker und Rita Wellenkötter im Leitungsteam, investieren freie Zeit? „Ich mag es zu organisieren, bin gerne unter Menschen“, sagt Silke Webbeler sofort. Sie wolle etwas bewegen, antwortet Diethild Aertker. „Man kann gestalten“, fügt sie hinzu. Und sie sagt das: „Ich findet es schlimm zu sagen, die machen nichts Gutes, aber dann nicht selbst das Heft in die Hand zu nehmen. Die Gesellschaft lebt vom Ehrenamt.“

Rita Wellenkötter drückt es ruhig aber bestimmt so aus: „Wenn es keiner macht, stirbt unser Verein – und das Dorfleben ist kaputt.“