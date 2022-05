Die große Lust auf Geselligkeit

1. Everswinkeler Maifest, veranstaltet vom Bürgerschützen- und Heimatverein zum 100-jährigen Bestehen und von der Freiwilligen Feuerwehr zum 140-jährigen Bestehen. 30. April und 1. Mai; Festtag 1.5..: .Die Fahnenschlaggruppe der Landjugend eröffnete das Programm am Sonntag. -cirm- Everswinkel. Der Bürgerschützen- und Heimatverein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, die Feuerwehr blickt auf stolze 140 Jahre zurück. Grund genug, die großen Jubiläen in entsprechendem Rahmen zu feiern. Und das taten die Aktiven am vergangenen Wochenende im Rahmen ihres Maifests gemeinsam mit der heimischen Bevölkerung und zahlreichen Gästen. Nach einem schwungvollen Abendprogramm am Samstag, füllte sich auch am Sonntag der Magnusplatz mit vielen Besuchern. Hier startete mit dem Auftritt der Fahnenschlaggruppe gegen Mittag das bunte Bühnenprogramm. "Wenn ich den Fahnenschlag sehe, schlägt mein Herz wieder grün-weiß", freute sich BSHV-Vorsitzender Berthold Buntenkötter. Im Verlauf des Sonntags verblüffte Zauberer Christian Glade sein Publikum , Vertreter von BSHV und Feuerwehr traten in einem Quiz gegeneinander an. Besonders stark nahm der Publikumsverkehr zu, als Gruppen des Johanneskindergartens sowie des Magnuskindergartens bei ihren Auftritten keinerlei Lampenfieber zeigten. Auch die drei Tanzgruppen des Hauses der Generationen ernteten viel Applaus für ihre Darbietungen. Für das kulinarische Wohl war selbstredend ebenfalls gesorgt. Die Damengarde hatte ein umfangreiches Angebot an Kuchen und Torten vorbereitet - alles mit viel Liebe selbst zubereitet, wie die Aktiven betonten. Auch die Ukrainehilfe war an diesem besonderen Festwochenende mit einem Stand vertreten. Die Kinder zog vor allem ein eigens eingerichteter Spielbereich in den Bann. Hier durften sie selbst in einem Feuerwehrfahrzeug Platz nehmen, auf der Hüpfburg toben oder sich als Brandlöscher versuchen. Für die Erwachsenen hatten die Organisatoren ein buntes Angebot an Führungen vorbereitet. Die Feuerwehr steuerte mit dem Planwagen mehrere Ziele an, um die Entwicklung von der Gründung bis zur Gegenwart zu präsentieren. Auf großes Interesse stießen die launigen Führungen von Heiner Arning, der seinen Zuhörern Einblicke in die Kneipengeschichte des Orts gewährte. Arning, seit 1970 Mitglied der Wirteversammlung, steuerte so manche Anekdote bei und weckte gerade bei älteren Zuhörern Erinnerungen an die einst große Kneipenlandschaft in Everswinkel. Per "Emil", einem Fahrzeug für Schützenkönige und Ehrenmitglieder, brachte Fahrer und Ex-König Heinz-Werner Freitag die Teilnehmer zu den früheren Standorten der Schützenfeste. Fachkundige Auskunft gaben hierbei Ehrenoberst Josef Schwermann und Bernhard Rotthege. Das erste Fest wurde 1922 auf Hof Diepenbrock gefeiert, das letzte 1962. Ein recht weiter Fußmarsch, wie Schwermann anmerkte. "Ich hatte Glück - ich durfte reiten." Nach 40 Jahren, so Rotthege, zog der noch relativ kleine Schützentross wenige Hundert Meter weiter zum Betrieb Lohmann. "Es gab keinen Kugelfang. Es gab eine Stange, da war der Vogel drauf", blickte er auf heute kaum vorstellbare Rahmenbedingungen zurück. Stimmungsvoll seien die Feste allemal gewesen. Ab 1973 feierte das ganze Dorf rund um die Festhalle - allerdings auf gepflasterten Flächen ohne Schatten. Daher sei der Wunsch gereift, wieder auf einem Bauernhof zu feiern, um den ursprünglichen Charakter des Fests wiederzuerlangen. Und so folgte 1990 der Wechsel zum bis heute aktuellen Standort, dem Hof Schulze Kelling. In der Magnuskirche empfing Josef Lutterbeck interessierte Gäste, um ihnen die sanierte Kirche vorzustellen und Führungen bis hinauf auf den Kirchturm zu ermöglichen. Am "Viutsgrill" starteten Martin Steinbach und André Henning zu geführten Radtouren. Apropos Radfahrer: Viele steuerten im Rahmen ihrer Maitour den Magnusplatz an und genossen die Atmosphäre des Everswinkeler Maifests. Da auch Petrus mitspielte, konnten sich die Verantwortlichen über ein buntes, stimmungsvolles Wochenende freuen. Und es soll noch weitergehen: Die Schützen feiern am 14. Mai eine große Schützenolympiade,

Foto: Christopher Irmler