Die letzten 200 Liter Super – und Schluss

Alverskirchen

Es ist kurz vor halb elf am Dienstagmorgen, als der Firmen-Bulli der Firma Theilmeier in die Zufahrt zur Alverskirchener Tankstelle einbiegt. In dem Moment, wo der Fahrer die Zapfsäulen erreicht, geht ihm das sprichwörtliche Licht auf: Zu spät, Diesel-Treibstoff ist nicht mehr vorrätig. Die elektronische Anzeigentafel zeigt es eigentlich schon von weitem an. Diesel – gibt's nicht mehr.

Von Klaus Meyer