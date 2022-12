Die pure Lust auf Bücher geweckt

Buchhändlerin Julia Föllen liebt Geschichten mit Hintergrund: In ihrer Buchhandlung gab sie auf Einladung des Landfrauenverbandes Alverskirchen/Everswinkel einen Einblick in die Fülle neuer Literatur.

Auf Einladung des Landfrauenverbandes Alverskirchen/Everswinkel trafen sich jüngst zahlreiche Interessierte in der Buchhandlung Föllen. Buchhändlerin Julia Föllen stellte ein breites Spektrum an neuer Literatur verschiedener Genres vor. Dass sie sich für Bücher begeistert, ist in der liebevoll eingerichteten Bücherecke zu spüren. „Schlafen ist gut, lesen ist besser“. Dieser Slogan hängt über den Bücherregalen, in denen eine sorgfältig recherchierte Auswahl die Leser erwartet.

„Ich muss gestehen, dass ich immer drei bis vier Bücher gleichzeitig lese“, bemerkte Föllen lächelnd. Sie liebt nach eigenen Angaben Geschichten mit Hintergrund, die letztendlich auch immer Antworten auf Fragen des eigenen Lebens geben.

Sie gab einen kurzweiligen inhaltlichen Einblick in die Werke, in denen Spannung, Humor und gesellschaftskritische Aspekte in unterschiedlicher Gewichtung eine Rolle spielen. Biografien und historischen Romane rundeten die Präsentation ab. Die interessierten Frauen bedankten sich für den unterhaltsamen Abend und nutzten das interessante Stöbern für den gemeinsamen Austausch.