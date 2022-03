Die spanischen Glücksschweine: Bauer baut auf Ibéricos

Everswinkel

Bis vor einem Jahr drängten sich 3000 Mastschweine in den Ställen von Christian Vincke in Everswinkel. Doch die konventionelle Tierhaltung und die miesen Vermarktungsmöglichkeiten ließen den heute 36-jährigen Landwirt an einer sicheren Zukunft zweifeln und brachten ihn auf eine neue Idee: Er züchtet nun hochwertige Ibérico-Schweine.

Von Gunnar A. Pier