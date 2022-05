Kistendrücken, Nagelbalken oder Bier-Pong – die Disziplinen, in denen sich die Teilnehmer messen werden, sind vielfältig. Am Samstag (14. Mai) steht die 6. Schütz-Olympia in Everswinkel auf dem Programm.

Die Ehrengarde des Bürgerschützen- und Heimatvereins Everswinkel (BSHV) gilt als Aushängeschild des Vereins. Mit der Planung der Wiederauflage der 6. Schütz-Olympia zeigt sie, was das bedeutet.

Die Schütz-Olympia ist laut Ankündigung des BSHV mittlerweile eine feste Institution in Everswinkel, der „E-Town“. Zudem gelte sie hier wie auch bei befreundeten Vereinen als „Sportereignis“ der besonderen Art. Bei der Schütz-Olympia treffen sich Damen- und Ehrengarden aus benachbarten Vereinen, um sich in verschiedenen Wettkampfarten zu messen. Zu den Disziplinen gehören beispielsweise Kistendrücken, Nagelbalken oder Bier-Pong, und es wird ein Vogelschießen geben.

Mehr als ein halbes Jahr vorbereitet

Mehr als ein halbes Jahr hat die Ehrengarde die Schütz-Olympia vorbereitet. „Selbstverständlich haben wir ein buntes Programm für alle teilnehmenden Damen- und Ehrengarden geplant“, betont Lasse Lohmann, Erster Offizier der Ehrengarde. Am Samstag (14. Mai) wird der Startschuss um 15 Uhr fallen. Dann treten die Gastvereine in Everswinkel am Schützenplatz an. Eröffnet werden die Spiele durch den Kommandeur der Ehrengarde, Jochen Rottmann, und den zweiten Vorsitzenden des BSHV, Barthold Deiters.

Ebenfalls unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ schließt sich nach den Wettkämpfen die „Baywatch-Party am E-Town-Beach“ für alle Olympioniken und Partywilligen an der Reithalle Everswinkel an. „Ludi incipiant – die Spiele mögen beginnen“, schließt der BSHV.