Die Vielfalt der neuen Mobilität

Die Europäische Mobilitätswoche ist das große Thema, das am Freitag am Rathaus im Vordergrund steht. Unter anderem ist Hugo Schroeter vom örtlichen Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) mit einem Stand dabei. Der Everswinkeler stellt die Entwürfe zweier Heimattouren per Rad vor. „Die sind rund 26 Kilometer lang und absolut familiengerecht“, macht der begeisterte Radler Lust, auf die Strecken. Umweltberater Bernd Schumacher stellt das neue Lastenrad der Gemeinde vor. Ein kostenloses Angebot, für das Philipp Elsbernd von der Gemeinde federführend verantwortlich zeichnet und das vor allem für Familien interessant ist.

Umweltberater Bernd Schumacher sitzt auf dem neuen elektrobetriebenen Lastenrad, das die Gemeinde ihren Bürgern und Bürgerinnen ab sofort kostenlos als Alternative zum Auto zur Verfügung stellt. Foto: Marion Bulla

In dem schwarzen elektrobetriebenen Gefährt haben zwei Kinder Platz. Im Gegensatz zum Anhänger sitzen die Kleinen hier vorn. „Wir möchten, dass die Menschen das Lastenrad für sich entdecken, und als Alternative zum Auto sehen“, erklärt der Fachbereichsleiter der Gemeinde. Denn nicht nur Kinder, auch Einkäufe können damit transportiert werden – bis zu 85 Kilogramm. Es werde bald einen kommunalen Fördertopf geben, der Bürger und Bürgerinnen einen Zuschuss von 1000 Euro für Elektro-Lastenräder und 500 Euro für einfach betriebene Lastenräder sowie 100 Euro für Kinderanhänger gewährt. „Wir wollen etwas ändern“, betont Schumacher.

Raumplanerin MiraIssort zeigte Eberhard Kunhenn an der Tafel die Erkenntnisse, wo es in Evberswinkel für Fahrradfahrer problematisch ist, und was man dagegen tun kann. Foto: Marion Bulla

Das Planungsbüro „Büro StadtVerkehr“, das gemeinsam mit der Gemeinde ein Konzept zur fahrradfreundlichen Gemeinde entwickelt und einen Maßnahmenkatalog erstellt hat, zeigt auf Info-Wänden die Ergebnisse und macht deutlich, was geändert werden sollte im Ort. Vor allem in den Netzlücken und in der Breite der Wege sehen die Planer ein Problem. „Es fehlen auf jeden Fall Radwege“, so Mira Issort. Die Raumplanerin zeigt Eberhard Kunhenn an der Tafel die Erkenntnisse. Der ist passionierter Radfahrer und sehr interessiert. Auch er ist nicht ganz zufrieden mit den Radfahrwegen. „Manchmal hören die einfach auf.“

Auch Bürgermeister Sebastian Seidel zog ein Los bei Petra Knauer. Foto: Marion Bulla

Am Stand von Zweirad Knauer können die Besucher ein Pedelec gewinnen. Es gibt Lose aus der Trommel. Der Erlös geht nach Rheinbach, wo Ludger Banken, ehemaliger Bürgermeister von Everswinkel, jetzt erster Bürger ist und wo man arg zu kämpfen hat mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe. „Da wollen wir ohne Umwege schnell helfen“, sagt Petra Knauer. Gleich nebenan können Besucher testen, wie gut sie im Straßenverkehr mit einem Pedelec umgehen können. Ein Simulator zeigt die Gefahren bei einer normaler Radtour über Land. Es sind kleine Filme von bis zu einer Minute. Mal rollt ein Ball über die Straße, plötzlich taucht ein Kind hinter parkenden Autos auf oder ein anderer Radfahrer schert ohne Grund aus. Da muss man schnell handeln. Georg Sokolowski etwa hat das ganz gut im Griff. Auch wenn er vielleicht ein wenig zu langsam unterwegs ist.

Am Stand der RVM wartete Markus Bertram mit Infos rund ums Busfahren und einem Gewinnspiel auf. Foto: Marion Bulla

Am Stand der RVM gibt es ein Glücksrad. Hier probiert der 14-jährige Daniel sein Glück und gewinnt ein Frühstücksbrettchen. Noch wichtiger aber sind die Infos zu den Angeboten der RVM, die Markus Bertram den Interessierten mit auf den Weg gibt. „Das Angebot ist riesig“, sagt er. Er empfiehlt Buskunden die BuBiM-App, mit deren Hilfe jeder sein Ticket bargeldlos kaufen kann. „Das Smartphone wird zur Fahrkarte. Die APP sucht auch den besten Tarif und informiert über Zeiten.“ Auch für Kinder gibt‘s einiges zu entdecken. So können sie auf einem Verkehrsschild zur Spielstraße aufmalen, was ihnen in ihrer Straße fehlt. „Hoffentlich malen nicht alle eine Hüpfburg, so wie wir auf dem Beispielschild“, so Schumacher schmunzelnd.