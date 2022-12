Dienstleister für die Waldbauern

Ein Förster lebt am idyllischen Waldrand in seinem Forsthaus und ist den ganzen Tag mit dem Hund an der Leine und der Waffe auf dem Rücken in seinem Revier unterwegs. So wie es einst Förster Martin Rombach 25 Jahre lang in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ tat. „Das habe ich mir auch vorgestellt, als ich angefangen habe zu studieren“, erzählt Maik Hoesmann.

Hoesmann ist Förster im Forstbetriebsbezirk Everswinkel, der sich von Vadrup über Westbevern, Telgte, Everswinkel und Freckenhorst bis an die Grenze von Beelen erstreckt. Das Berufsbild des Försters hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Hoesmann ist beim Landesbetrieb Wald und Holz in Münster beschäftigt. 300 Forstreviere gibt es in NRW, davon 250 Privatwaldreviere. Der Bereich Everswinkel/Telgte ist ein ebensolcher. „Da sind wir nicht mehr die klassischen Förster“, berichtet der 41-Jährige. „Wir sind abrufbare Dienstleister.“ Eigenes Personal, größtenteils mit eigenem Forsthaus und eigener Jagd gibt's nur noch in den 50 Staatswaldrevieren.

Hoesmann hat sein Büro bei sich zu Hause in Münster. Von dort aus steht er mit den Waldbesitzern in seinem Forstbetriebsbezirk in Kontakt. Zu den Waldgebieten, die zu seinem Arbeitsbereich gehören, zählt auch der Heidbusch. Und an eben diesem Heidbusch – Teile liegen auf Everswinkeler, andere auf Telgter Gebiet – kann er seine Aufgaben gut erklären. Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) – dahinter verbergen sich die Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die nach EU-Recht geschützt sind – ist 150 bis 160 Hektar groß. Bewirtschaftet wird dieser Wald von der Familie Tyrell. Und sie wird unterstützt durch den Förster.

Ein Sturm, eine anschließende Dürre und dann auch noch der Borkenkäfer haben mittendrin einen Fichtenbestand vernichtet. Will der Besitzer das Areal wieder aufforsten, kommt Hoesmann ins Spiel, denn es gibt dafür Fördergelder. Was zu tun ist, wie die Fördertöpfe angezapft werden können, und bei der Antragstellung hilft der Förster den Waldbesitzern. Im Heidbusch entsteht – anstelle der Fichten – ein klimastabiler Laubmischwald mit Eiche, Buche, Hainbuche, Linde und Kirsche. „In manchen Wäldern werden auch Nadelhölzer mit einbezogen. In FFH-Gebieten aber nicht, weil es sonst keine Förderung gibt“, erläutert er.

Da er in vielen Bereichen die Folgen des Klimawandels bekämpfen muss, sind große Teile seiner Arbeit auch mit „Problembewältigung“ überschrieben. Denn nicht nur die Fichten sterben massiv, auch die Buche sei stark gefährdet, berichtet Hoesmann. An jeder Ecke in seinem Revier könne man tote Buchen finden. Auch die kämen mit der Trockenheit schlecht zurecht. Fichten würden heute gar nicht mehr gepflanzt. Sie würden durch Kiefern, Weißtanne, Douglasie oder Küstentanne ersetzt, die viel widerstandsfähiger seien.

Als Förster berät Maik Hoesmann „seine“ Waldbauern auch bei der Frage, welche Bäume geschlagen werden müssen. Hat die Motorsäge ihre Arbeit erledigt, misst Hoesmann das liegende Holz. An der vorgenommenen Qualitätsbestimmung orientiert sich dann auch der Preis. Viele Waldbesitzer vermarkten ihre Stämme über die Naturstoffzentrale Land und Forst (NLF) in Saerbeck. Samt GPS-Daten wird dorthin übermittelt, welches Holz wo liegt. Der Förster trifft sich dann mit den Kunden im Wald. Ist der Kunde mit der Qualität zufrieden und es herrscht Einigkeit über den Preis, fließt der Kaufpreis über die NLF an die Waldbesitzer. „Andere Betriebe verkaufen aber auch selbst.“

Zwei Hektar dürfen die Waldeigentümer pro Jahr abholzen. Dann besteht aber eine Wiederaufforstungspflicht. Des Försters Aufgabe ist es, dies zu kontrollieren. was er im Übrigen ebenfalls tun muss, wenn die Waldbauern Fördergelder erhalten haben. Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Planung von Wegebau- und Waldverjüngungsmaßnahmen. Auch Verbissgutachten erstellt der Förster, in denen er notiert, wie viele Bäume von Wild beschädigt wurden. Und dann ist da noch der Schreibkram. „Mindestens 50 Prozent“, sagt Hoesmann. Ein Förderantrag für einen Waldbauern könne schon mal um die 80 Seiten umfassen. Das kostet Zeit. Trotzdem ist er sicher, seinen „Traumjob gefunden zu haben, den er mal angestrebt hatte. „Man arbeitet überwiegend selbstständig“, erzählt er. „Man hat Freiheiten, aber auch Verantwortung. Es macht einfach Spaß. Was mir im Gegensatz zu den Staatswäldern gefällt: Man hat den Kontakt zu den Menschen.“