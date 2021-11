Dinner und Harfenspiel als Dankeschön

Gemütlich zusammensitzen, gemeinsam essen, sich austauschen – all das war in den letzten anderthalb Jahren aufgrund der pandemischen Lage nicht möglich. Grund zur Freude also, dass zur Dankeschön-Veranstaltung für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des St.-Magnus-Hauses in Everswinkel mit einem Hygienekonzept ein wenig Normalität einkehren konnte. Die Hausleitungen des Altenheims bedankten sich bei den Helferinnen und Helfern im Rahmen einer Dankeschön-Feier, die ausnahmsweise im St.-Josef-Stift stattfand.

„Das Ehrenamt ist nicht selbstverständlich. Sie alle engagieren sich und das mit viel Herzblut“, bedankte sich Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann. Dass eine Unterstützung gerade in Zeiten der Corona-Pandemie unabdingbar ist, machte er deutlich: „Es ist wichtig, füreinander da zu sein. Vielen Dank, dass Sie uns aktiv unterstützen.“ Sein Blick richtete sich dabei besonders auf den Screeningpunkt. Ein neues Tätigkeitsfeld, bei dem Besucherinnen und Besucher vor dem Zugang in das Altenheim getestet werden. Dabei lobte er sowohl die Akzeptanz für die hohen Sicherheitsvorkehrungen, als auch die Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Verständnis für Beeinträchtigungen

Mit Blick auf die Großbaustelle am St.-Magnus-Haus, dankte Klemann für das Verständnis hinsichtlich der baubedingten Beeinträchtigungen. Die Aufstockung mit einem zusätzlichen Wohnbereich soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein. Die Erweiterung beschrieb er als Bereicherung für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für das gesamte Team und alle Gäste.

Doch die Pandemie hat nicht nur den Alltag, sondern auch das Ehrenamt verändert. Viele Aufgaben, wie die Bewirtung im Café waren nicht mehr möglich, erklärte Hausleitung Jens Hinkemann: „Der Cafébetrieb hat das Haus immer belebt. Das fehlt uns natürlich. Aber wir hoffen, im nächsten Jahr wieder gemeinsam im St.-Magnus-Haus ein solches Ehrenamtsdankeschön ausrichten zu können.“ Linda Altewische bedankte sich ebenfalls für das Engagement jeder und jedes Einzelnen: „Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Bewohnerinnen und Bewohner.“ Zugleich begrüßte sie als neue Ehrenamtliche Viktoria Twehus-Scholz, Alois Pinnekamp und Gudrun Bäcker.

Drei-Gänge-Menü und Musik

Als Zeichen der Anerkennung wurden die Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü bewirtet. Untermalt und abgerundet wurde das Dinner musikalisch von Giulia Wierbrügge. Sie verzauberte die Gäste mit ihrem Harfenspiel.