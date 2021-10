Kölsche Cover Band unterstützt Kinderheim und Kita-Elterninitiative

Everswinkel

Die Stimmung war bestens an dem Abend. Nicht verwunderlich, wenn die Kölsche Cover Band mal wieder die Bühne mit kölschem Liedgut rockt. Das Bühnen-„Comeback“ nach der Corona-Zwangspause war ein besonderes, denn es diente dem guten Zweck. Der Erlös des Benefizkonzerts sollte direkt an Opfer der Flutkatastrophe gehen. Inzwischen haben die fünf Musiker auch zwei geeignete Empfänger in Rheinbach gefunden und die beachtliche Spendensumme, die zusammengekommen war, weitergeleitet.

Von Klaus Meyer