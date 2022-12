Personalplanung der Gemeindeverwaltung beschäftigt Hauptausschuss und Gemeinderat

Es war das einzige wirkliche umstrittene Thema im Rahmen der Haushaltsberatungen. Der Schlusspunkt wurde auch erst in letzter Minute gesetzt - unmittelbar vor der anstehenden Haushaltsverabschiedung in der Ratssitzung. Im Hauptausschuss eine Woche zuvor hatte die Debatte um den neuen Stellenplan der Gemeindeverwaltung zunächst verhältnismäßig hohe Wellen geschlagen.

Der Ärger manifestierte sich an der Zahl 7,5. So viele neue Stellen wurden in der Verwaltungsvorlage fürs kommende Jahr summiert und von Personalamtsleiter Hendrik Wingrat gegenüber den teilweise erstaunten Kommunalpolitikern begründet. Ein Stellen-Plus von zehn Prozent.

„Wir haben zurzeit 5000 Stunden plus“, machte Wingrat die Arbeitsbelastung im Rathaus deutlich. Mit dieser Überstundenzahl habe man 3,14 Vollzeitäquivalente gepuffert in den vergangenen Jahren. Anders ausgedrückt: 5000 Überstunden entsprechen den Jahresarbeitsstunden von 3,14 Vollbeschäftigten. Die zusätzlichen Stellen wurden aufgrund von Stellenneubewertungen, eines durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement durchgeführten Stellenbemessungsverfahrens im Planungs- und Bauamt, durch die Aufnahme von nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten sowie eines begonnenen Prozessmanagements berechnet. Unterm Strich eben 7,5 neue Stellen im Plan. Wobei sich im Hauptausschuss zeigte, dass es Verständnisprobleme bei der Aufsummierung gab.

„ Der Personalstamm, den wir haben, ist auf Kante genäht. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

„Das ist schon eine massive Erhöhung im Stellenplan. Eine, die uns des Spielraums beraubt, den wir haben“, zeigte sich CDU-Fraktionsführer Dirk Folker verstimmt. Jedem sei bewusst, dass Everswinkel einen defizitären Haushalt habe, dazu gebe es Lohnforderungen der Gewerkschaft plus nicht absehbare weitere Kosten für die Flüchtlingsunterbringung. „Es muss auch mal versucht werden, eine Stelle einzusparen. Wir wollen an dieser Stelle Sparwillen sehen. “ Bürgermeister Sebastian Seidel räumte ein, dass es eine schwierige Situation sei. „Der Personalstamm, den wir haben, ist auf Kante genäht. “ Die 5000 Überstunden kämen ja nicht von ungefähr. „Und wenn man sieht, was wir im nächsten Jahr vor der Brust haben...“. Außerdem seien in den neuen Stellen einige Beschäftigte enthalten, die schon seit Jahren dabei seien, aber bislang nicht im Stellenplan auftauchten, ergänzte Wingrat. So etwa im Integration Point. Dennoch: Der Gegenwind in jener Sitzung zwang die Gemeindeverwaltung dazu, bis zur Ratssitzung noch mal nachzuarbeiten.

In einer Ergänzungsvorlage zur Ratssitzung zeigte die Verwaltung dann einerseits auf, in welchen Arbeitsbereichen halbe oder ganze Stellen geschaffen würden, und andererseits, welche Umstände die Rechnung relativieren. So seien von den 7,5 Stellen 2,5 bereits vorhanden beziehungsweise budgetiert, eine Stelle sei auf zwei Jahre befristet, eine weitere entfalle im Oktober 2024 und eine Beamtenstelle werde gestrichen, so dass unterm Strich zwei neue dauerhafte Stellen verblieben. Damit war die Heißluft aus dem Thema raus. Gleichwohl schlug es sich in den Haushaltsreden durchaus noch nieder.

Folker bezeichnete den Vorschlag des Bürgermeisters, 7,5 neue Stellen auszuweisen, als „wohl einmalig in der Geschichte Everswinkels. Welches private Unternehmen könnte und würde es sich leisten, in solchen Zeiten sein Personal um knapp elf Prozent aufzustocken?“ Aber die Gemeinde habe nachgearbeitet, transparent und nachvollziehbar erläutert, eine A13-Stelle gestrichen, zwei Stellen gestrichen. Grundsätzlich liege das Dilemma aber bei den Bundes- und Landesregierungen, die bis dato am erklärten Bürokratieabbau „kläglich scheiterten“.

Ganz anders sah Dr. Wilfried Hamann die Sache. Angesichts des Zuwachses an neuen Aufgaben und der Bewältigung der bisherigen Aufgaben könne sich die SPD den Spar-Forderungen der CDU nicht anschließen. „Alleine die Betrachtung der Anzahl unserer Stellen wird nicht die zukünftigen Probleme unserer Gemeinde lösen“, bilanzierte der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Vielmehr werden wir uns künftig damit beschäftigen müssen, wie wir weiterhin genügend qualifizierte neue Mitarbeiter für freie Stellen finden wollen, was uns ja bereits heute immer seltener gelingt. “