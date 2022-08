Domorganist eröffnet Jubiläumsreigen

Nicht nur für Fans der Orgelmusik wird das ein echter Hochgenuss: Thomas Schmitz, Domorganist in Münster, wird ab 20 Uhr den Auftakt zum Jubiläumsfest präsentieren – er gibt ein Konzert in der Magnus-Kirche.

Das große Fest aus Anlass der Vollendung des Kirchenschiffes von St. Magnus vor 500 Jahren steht kurz bevor. Den Festreigen eröffnet heute, am Vorabend des Patronatsfestes, der Organist am Paulusdom zu Münster: Thomas Schmitz. Beginn ist um 20 Uhr in der St.-Magnus-Kirche. Der Eintritt ist frei.

Thomas Schmitz wurde in Köln geboren. Zunächst war er Schüler von Domorganist Andreas Meisner (Altenberg). Es folgte das Studium der Kirchenmusik an der Musikhochschule Stuttgart. Ein Künstlerisches Aufbaustudium Cembalo bei Jon Laukvik schloss sich an, außerdem die Ausbildung zum Orgelsachverständigen sowie die Teilnahme an etlichen Meisterkursen.

Nach beruflichen Stationen als Organist und Chorleiter in Köln, Oppenweiler (Württemberg), an der Stadtpfarrkirche Nürtingen/Neckar und als Dekanatskirchenmusiker in Freudenstadt ist Thomas Schmitz laut Pressebericht der Kirchengemeinde St. Magnus seit 2003 Domorganist am Hohen Dom zu Münster.

Daneben weist er intensive Konzerttätigkeit im In- und Ausland auf sowie eine vielfältige Zusammenarbeit mit Spezialensembles für Alte Musik. Seit 2011 hat Schmitz zudem einen Lehrauftrag – Künstlerisches Hauptfach Orgel – an der Musikhochschule Münster inne.

Werk von Johann Sebastian Bach

Thomas Schmitz spielt in der Mitte des Konzerts das Choralvorspiel „Schmücke Dich, du liebe Seele“. Er kleidet dieses Werk Johann Sebastian Bachs ein in die Sonate in f-Moll von Felix Mendelsohn Bartholdy und Choralvorspiele von Johannes Brahms.

Beide Komponisten der Epoche der Romantik im 19. Jahrhundert ließen sich von Bach stark inspirieren, entwickelten sanfte aber auch kräftige Klangbilder, die die vielfältigen Möglichkeiten der ebenfalls historischen Fleiterorgel aus dem Ende des 19. Jahrhunderts hervortreten lassen werden.

Ein Höhepunkt, so die Pressenotiz, wird danach Präludium und Fuge f-Moll von Johann Sebastian Bach sein.

Starker Schlusspunkt mit Improvisation

Thomas Schmitz wird einen starken Schlusspunkt setzen: eine eigene Improvisation über das Everswinkeler Magnuslied, in das am Schluss alle Zuhörer werden einstimmen können – all das als gute Einstimmung auf das feierliche Pontifikalamt mit Bischof Felix Genn am darauffolgenden Patronatsfest sein.