Dramatische Erotik des Flamencos

Am Samstagabend gab es für Pfarrer Stefan Döhner und zahlreiche der Besucher in der Johannes-Kirche ein Wiedersehen mit dem italienischen Gitarristen Roberto Tascini. Neofolkloristisch war das aktuelle Programm gestaltet.

In Joaquin Rodrigos „Passacaglia“ permutierte Tascini eine typisch-spanische „Folia“-Kadenz nach sphärisch-spröden Beginn zu einem halsbrecherischen Feuersturm und wieder zurück. In fast jedem Durchlauf eine neue Facette: Rasguados, Tremolo, rasende Skalen. Diese Flamencotechnik-Ingredienzien würzen Rodrigos Gitarrenwerke unverkennbar spanisch. Nur eben stilisiert. Und wer aus diesem Ausbund an technischen Höchstansprüchen auch wunderbare Musik erklingen zu lassen vermag, ist ein ganz großer Meister.

Am Beginn stand Rodrigos dreisätziges Werk „Por los campos de Espana“ („Durch die Felder Spaniens“) – in größten Teilen technisch und rhythmisch genauso anspruchsvoll wie die Passacaglia, wenngleich teilweise lyrischer. Zwar sind die Namen des Werks und der Satzbezeichnungen jeweils unterschiedliche Landschaftsbeschreibungen. Vor dem inneren Auge jedoch klapperte ein jugendlich-wilder Flamenco-Macho mit seinen Schuhen, dessen leidenschaftlichem und betörendem Charme die zarte Angebetete kaum widerstehen konnte. Dramatik!



Ganz anders der Stil von Rodrigos spanischem Zeitgenossen Federico Moreno Torroba (1891-1982). In dem aus neun Miniaturen bestehenden Werk „Castillos de Espana“ („Schlösser von Spanien“) verschmelzen musikalische Farbtöne. Mal in Pastelltupfern, mal in satt-leuchtenden, dicken Strichen – und immer wunderschönen Melodien.

Wie eigentlich könnte es für einen waschechten Italiener auch gar nicht anders sein: Am Ende des einstündigen Programms „Postkarte aus Spanien“ stand mit Mario Castelnuovo-Tedescos „Tarantella“ wie selbstverständlich ein geradezu typisch italienisch-folkloristisches Werk. So waren die dramatische Erotik des spanischen Flamencos, die impressionistischen Farbklänge spanischer Musik durch süditalienische Ausgelassenheit kontrastiert. Ganz und gar nicht minder virtuos. Bravo!