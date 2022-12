Drei Tage für Literatur

Drei Tage lang beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Deutsch- und Klassenlehrkräften mit Büchern und vielfältiger Literatur. Höhepunkt der Veranstaltung war das schulinterne Finale des Vorlesewettbewerbs, das Annalena Tissen für sich entscheiden konnte.

„Ziel der Literaturtage ist es, die Begeisterung der Kinder für Bücher zu wecken“, teilt die Verbundschule mit. Darum stand an den drei Projekttagen auch eine Fahrt zur Stadtbücherei nach Münster auf dem Programm. An den weiteren Tagen in der Schule beschäftigten sich die Kinder in kreativer Art und Weise mit Büchern, die sie gelesen haben. Jede Klasse ermittelte außerdem den Klassensieger beim Vorlesewettbewerb.

Für die Klasse 6a ging dann in der Festhalle Olga Kyparissi ins Finale. Die 6b vertrat Michael Dick, die 6c Levin Ahmeti. Annalena Tissen aus der 6d gewann schließlich mit ihrer Darbietung einer Textstelle aus einem Kinderbuchklassiker „Michel aus Lönneberga“ von Astrid Lindgren.