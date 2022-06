Drei Tage lange in Feierlaune

Dirk I. Folker heißt die aktuelle Majestät des Bürgerschützen- und Heimatvereins St. Hubertus Everswinkel. Und das schon seit mittlerweile drei Jahren. Um 18.49 Uhr holte Dirk Folker im Jahr 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem 793. Schuss den Rest des Vogels von der Stange und schoss sich damit zum neuen Schützenkönig des BSHV Everswinkel. Zu seiner Königin erkor er sich seine Ehefrau Anne III.

Zur Throngesellschaft gehören: Barthold und Elena Deiters, Jörg Edelbrock und Stephanie Roeloffzen, Thomas und Katrin Lokau, Norman und Nadine Rengers, Mathias Stiegenkötter und Nora Rolle, Dirk und Claudia Holtkamp. Durch die zweijährige Zwangspause ist Schützenkönig Folker bis jetzt in Amt und Würden. Und so freudestrahlend wie er sich vor drei Jahren feiern ließ, verliefen auch die vergangenen Schützenjahre; denn überall wo das Königspaar samt Gefolge auftauchte, verbreiteten sie Stimmung und Freude.

Folker war im Übrigen seinerzeit nicht der Einzige, der sich als König feiern lassen durfte. Bereits um 16.49 Uhr war es Marc Rottwinkel mit dem 158. Schuss gelungen, sich die begehrte Kinderkönigswürde zu sichern. Zur Königin erkor er sich Tess Rottwinkel. Dem Kinderthron gehören Kilian Wolf und Isabell Eickhoff, Tim Püning und Mila Bisping, Jan Püning und Sophie Schulze Tertilt, Jan Volker und Amelie Stegemann an. Der amtierende Hampelmannkönig Lennart Heitmann von 2021 darf am Schützenfest-Samstag (2. Juli) als Erster darauf gespannt sein, wer seine Nachfolge antritt. 2019 ging zudem Christin Stegemann als Jugendkönigin in die Vereinsgeschichte des BSHV ein.

Samstag ist Jubiläumstag

Nachfolgend die Programmplanung fürs Jubiläums-Schützenfest 2022: Der Samstag (2. Juli) ist der große Jubiläumstag zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des BSHV und gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum der Formation der Kanoniere. Um 12.15 Uhr treffen die Gastvereine mit über 1200 Schützenschwestern und Schützenbrüdern im Gewerbegebiet Boschweg ein. Das Antreten beginnt um 12.45 Uhr. Die Formation der „Schwattjacken“ wird diesmal Handstöcke mit Eichenlaub mitführen.

Die Jubiläumsansprache zu „100 Jahre BSHV Everswinkel“ durch den Vorsitzenden Berthold Buntenkötter ist für 13 Uhr terminiert. Für ältere Mitbürger und diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, bietet der BSHV um 12.15 Uhr einen Fahrservice vom Schützenplatz zum Boschweg und anschließend wieder zurück an. Der Marsch durch den Ortskern von Everswinkel zum Schützenplatz startet gegen 13.30 Uhr vom Boschweg.

Am Schützenplatz beginnt um 14.30 Uhr das Vogelschießen unter den Gastvereinen und das Hampelmannschießen des BSHV. Die Damengarde wird wieder selbst gemachte Schnittchen verkaufen. Ab 15 Uhr werden die eingeladenen Kanoniersvereine gemeinsam mit den Everswinkeler Kanonieren anlässlich des 25-Jährigen zusammen auf dem Parkplatz des Sportparks Wester böllern.

Um 16 Uhr findet ein großer Sektempfang der Abordnungen der jeweiligen Gastvereine statt. Die Proklamation der Königin oder des Königs der Gastvereine und des neuen Hampelmannkönigs ist für 17 Uhr vorgesehen. Ab 20 Uhr heißt es dann „Musik für Jedermann“ in der Scheune und „Party“ im Festzelt (Eintritt jeweils frei).

Rahmenprogramm für jedes Alter

Am Sonntag (3. Juli) ist um 13 Uhr Antreten der gesamten Kompanie auf dem Magnusplatz. Es folgen die Kranzniederlegung und Totenehrung an der Marienkapelle, bevor dann das amtierende Königspaar samt Hofstaat abgeholt werden und die Route durchs Historische Viereck mit kurzem Besuch am Haus St. Magnus zum Schützenplatz Schulze Kelling führt. Oberst Walter Buntenkötter wird dort das Königsschießen und Jugendgarden-Königsschießen ausrufen. Die Besucher erwartet zudem ein buntes Rahmenprogramm für jung und alt. Die Kinderbelustigungsväter haben sich für die kleinen Besucher wieder besondere Attraktionen ausgedacht mit Knaxburg, Kinderschaukel, Tretcars, Kletterstange, Bällebad, Kinderkarussell, Schießwand, Bagger, Ponyreiten und vielem mehr. Die ehemaligen Könige treffen sich zur traditionellen Kaffee- und Kuchentafel um 16 Uhr in der Schützenscheune. Tolle Preise winken wieder bei der Verlosung am Sonntag. Nach der Proklamation des neuen Königspaares klingt der Abend dann schließlich bei Musik und Tanz in der Festscheune aus.

Am Montag (4. Juli) ist die Everswinkeler Bürgerschaft um 9 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in der Scheune eingeladen, bevor es dann zum traditionellen Frühschoppen ins Festzelt geht. Nach dem Antreten um 16.15 Uhr an der Overbergstraße (Parkplatz Gasthofs Strietholt) führt der Weg zur Krönung um 16.30 Uhr auf dem Magnusplatz. Nach dem anschließenden Festumzug durch die Gemeinde steht bereits um 19.30 Uhr die Polonaise ab Magnusplatz ums Historische Viereck mit Ziel Schützenplatz an. Dort wird die Schützengesellschaft zum Königsball ins Festzelt einziehen, um in festlicher Kleidung das neue Regentenpaar zu feiern.