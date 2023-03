Dynamik mit „Jumping Fitness“

Der DJK-Sportverband bietet wieder einmal einen Lehrgang in der Vitus-Gemeinde an. „Jumping Fitness“ ist ein ganzheitliches, dynamisches Fitnesstraining zu energiegeladener Musik und auf speziell dafür entwickelten Trampolinen.

Wer diese Sportart ausprobieren möchte, kann das in Everswinkel tun. Der DJK-Sportverband DV Münster bietet am Samstag, 18. März, einen Tages-Workshop an. Das Training ist auch für Einsteiger geeignet. „Unabhängig von Alter, Gewicht oder körperlicher Leistungsfähigkeit ist Jumping die passende Sportart für alle, die effektiv Energie verbrennen, die Muskulatur festigen und die Kondition verbessern wollen“, heißt es in der Ankündigung. In einem ausführlichen Praxisteil kombiniert DJK-Referentin Stefanie Philipskötter unterschiedliche Arten von Übungen und Stretchings, so dass alle Körperpartien trainiert und gedehnt werden.

Der Tages-Lehrgang „Jumping Fitness“ ist für sportlich Interessierte wie auch für Übungsleitende zur Verlängerung der C-Lizenz (acht Lerneinheiten) konzipiert. Los geht's am 18. März um 9 Uhr im Vitus Sportcenter. Um 16.30 Uhr endet der Lehrgang. Für DJK-Mitglieder kostet der Workshop 40 Euro, Gäste zahlen 60 Euro. Mehr Infos und die online Anmeldung unter www.djk-dv-muenster.de im Bereich Angebote.