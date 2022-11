Ehrung für viele Jahre Chorgesang

Der Namenstag der Heiligen Cäcilia, Schutzpatronin der Kirchenmusik, ist auch Anlass für das traditionelle Cäcilienfest des Kirchenchores von St. Magnus. Nachdem das Fest im vergangenen Jahr wegen der Corona-Infektionslage ganz kurzfristig abgesagt werden musste, konnte der Kirchenchor dieses Jahr endlich wieder sein Fest feiern. Allerdings trafen sich vorsichtshalber nur die aktiven Sängerinnen und Sänger ohne die jeweiligen Partnerinnen und Partner und ohne die Förderer.

Nach dem Gottesdienst zu Ehren der Heiligen Elisabeth, der vom Chor mitgestaltet wurde, wechselten die Mitglieder ins Pfarrheim. Das Treffen wurde natürlich mit einem Cäcilienlied zu Ehren der Patronin eingeleitet. In dem festlich hergerichteten Johann-Bernhard-Saal des Pfarrheims konnte der Vorsitzende Bernhard Leschik nahezu alle Chormitglieder begrüßen sowie auch den Präses, Pfarrer Pawel Czarnecki und Pfarrer em. Monsignore Gunkel, der die Messe vorher gelesen hatte, als Ehrengast.

Kaum zu toppen

In diesem Jahr standen bemerkenswerte Ehrungen an. Gertrud Schonnebeck wurde für 70 Jahre Chorgesang, Marlies Beermann und Karl Heinz Gröner jeweils für 40 Jahre Singen im Chor geehrt. Anne Kloss lobte in einer launigen Laudatio die Jubilare für ihren großartigen Einsatz. Wer 40 Jahre jeden Dienstag zur Chorprobe erscheine, der müsse schon ein begeisterter und engagierter Chorsänger sein, sprach Kloss Marlies Beermann und Karl-Heinz Gröner ein großes Lob aus. Aber 70 Jahre Chorgesang – das sei kaum zu toppen, das seien über 3 500 Chorproben, gab Kloss ein großes Kompliment an Gertrud Schonnebeck. Mit einer Urkunde, einer Ehrennadel und einem Blumengebinde bedankten sich der Vorsitzende und der Präses bei den Jubilaren für ihren enormen Einsatz. Die Treue zum Chor spreche einerseits für die Sangesfreude der Jubilare, aber andererseits auch für die harmonische und offene Chorgemeinschaft und vor allem für die immer gut gelaunte und geduldige Chorleiterin Brigitta Kraß.

Interessierte jederzeit willkommen

Mit dem Lied „Ein Likörchen für das Kirchenchörchen“ wurde der gemütliche Teil der Feier eröffnet. So gab es zunächst ein Likörchen, bevor der Vorsitzende das Büfett eröffnete. Karl Heinz Gröner weckte mit an die Wand projizierten Bildern vergangener Chorereignisse Erinnerungen.

Wer Spaß am Chorsingen hat, sollte sich den Flyer vom Cäcilien-Chor ( im Schriftenstand von St. Magnus und im Rathaus) ansehen. Interessierte sind jederzeit willkommen. „Wir freuen uns über jeden, der mit uns singen will. Keine Angst: Vorsingen muss keiner“, so Kloss.