Ein Abschied mit viel Lob

Die beiden vergangenen Corona-Jahre haben Schülerschaft wie auch Lehrer-Kollegium der Verbundschule viel abverlangt – das wurde auch in der Entlassfeier noch einmal in Erinnerung gerufen. Der Abschlussjahrgang war von den zwischenzeitlichen Schulschließungen in besonderer Weise betroffen.

Zwei Jahre lang war auch so ein festlicher Abschluss in großer Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Dass sich nun alle Absolventen zusammen von ihrer Schule, ihren Lehrerinnen und Lehrern verabschieden konnten, war das ersehnte Ende dieses Tunnels. Für die 91 Schülerinnen und Schüler gab es viel Lob von allen Seiten. Dafür, dass sie diese schwierige Phase gemeistert haben und viele von ihnen dies auch noch mit „Höchstleistungen“, wie die Klassenlehrkräfte des zehnten Jahrgangs in ihrer Würdigung betonten. 57 Absolventen verlassen die Schule mit einem Realschulabschluss – davon 36 mit der Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe in der Tasche – und 25 mit einem Hauptschulabschluss; dazu kommen sieben Abschlüsse nach der neunten Klasse und zwei Förderschulabschlüsse. Die Verbundschule beweise sich weiterhin als ein Erfolgsmodell, machte Schulleiterin Christina Westemeyer damit deutlich.

Im Trainingscamp: Die Klassenlehrerinnen Marion Westerwalbesloh, Birgit Behnen, Inga Prinz sowie Klassenlehrer Ralf Kallscheuer (v.l.). Foto: Markus Poguntke-Rauer

Während der Abschlussfeier, in deren Verlauf Schülerin Emma Kachel und die heimische Sängerin Kerstin Arnemann für musikalische Glanzlichter sorgten, erzählten Marion Westerwalbesloh, Birgit Behnen, Ralf Kallscheuer und Inga Prinz schmunzelnd und augenzwinkernd von den gemeinsamen Schuljahren und Klassenfahrten. Die Zeit verglichen sie bildlich mit einem Trainingscamp, bei dem tägliches Üben von Koordination und Ausdauer eingeschlossen war. Einen beeindruckenden und gleichsam unterhaltsamen Glanzpunkt setzte Schülersprecher Luca Wargel, der sich nicht auf einen einfachen, allgemeinen Rückblick auf die Schulzeit begnügte, sondern seine ganz eigene Story erzählte. Vom Jungen, der damals nur wenig Lust auf Schule gehabt habe und eher auf dem rebellischen Pfad unterwegs war bis hin zum jungen Erwachsenen, der verantwortungsvoll, gefestigt und zudem mit einem guten Abschluss in Richtung Zukunft geht. Sein in sehr persönlichen und bewegenden Worten gehaltener Dank galt den Lehrerinnen und Lehrern wie auch der ganzen Schule an sich.

Neben Schulleiterin Westemeyer gaben Bürgermeister Sebastian Seidel und der Schulpflegschaftsvorsitzende Norbert Vechtel den Schülerinnen und Schülern gute Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg, der nun zu einer weiterführenden Schule oder in eine Ausbildung führt. Mit einem Abschlussball in der Festhalle ließ die Schulgemeinschaft den diesjährigen Abschluss zünftig ausklingen.