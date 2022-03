Ein Arbeitsplatz im Grünen

Foto:

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es im Jahr 2020 insgesamt 1 288 962 Auszubildende in Ausbildungsberufen. Die Corona-Krise habe zu einem bislang einzigartigen Rückgang der Zahl neuer Ausbildungsverträge geführt. Insgesamt haben 2020 nur 465 700 Personen in Deutschland einen Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildung abgeschlossen. Das seien 47 600 Personen oder 9,3 Prozent weniger als im Jahr 2019. Der größte prozentuale Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1977 zeige damit einen deutlichen Effekt der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt. „Die Zahl der Neuverträge befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Noch nie seit Beginn der Statistik vor über 40 Jahren hat es in einem Jahr weniger als 500 000 neue Azubis gegeben“, sagt Rotraud Kellers aus dem für die Berufsbildungsstatistik zuständigen Referat im Statistischen Bundesamt. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verzeichnet für die Jahre 2018 bis 2020 einen Rückgang bei den Ausbildungsverträgen. Wie das Portal „statista“ vermeldet, blieben 2020 mehr als 59 000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Laut DIHK seien ungeeignete Bewerbungen der Hauptgrund für die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen. Zum Vergleich: Vor 30 Jahren – 1992 – gab es laut „statista“ noch 721 825 Ausbildungsplätze im Angebot bei bei einer Nachfrage von 608 190 Bewerbern. Im Rahmen einer kleinen Serie stellen die WN heimische Betriebe und ihre Ausbildungsplatz-Angebote vor. Darüber hinaus geht es um Fragen des Facharbeitermangels und der Standortqualität. -km-