Ein Beruf zum Aufblühen

„Der hohe Grad der Zufriedenheit der Auszubildenden mit der Ausbildung sollte auch weitere Ausbildungssuchende motivieren, sich mit diesem Berufsfeld bei der Ausbildungsplatzsuche näher zu befassen“, merkte der Arbeitsminister Karl-Josef Laumann im vergangenen Jahr an, als er dem Betrieb Theilmeier den „Ausbildungspreis der Landschaftsgärtner NRW“ überreichte. In dem Alverskirchener Betrieb spielt die Ausbildung seit 50 Jahren eine große Rolle.

Im vergangenen Jahr ließ es sich NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann nicht nehmen, selbst nach Alverskirchen zu reisen, um den Ausbildungspreis der Landschaftsgärtner 2020 zu überreichen und den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Theilmeier zu würdigen. Der 1968 zunächst in Telgte gegründete und 1981 nach Alverskirchen umgesiedelte Betrieb ist bereits seit über 50 Jahren ein anerkannter und geschätzter Ausbildungsbetrieb. Schon 1984 gab es eine Auszeichnung und „besondere Anerkennung für beispielhafte Leistungen in der Berufsausbildung junger Menschen“ durch den Bundespräsidenten.

Die Suche nach Nachwuchs für diesen Beruf gestaltet sich für den Familienbetrieb mit seinen über 60 Mitarbeitern deshalb nicht ganz so schwierig. „Generell ist es schwer, Auszubildende zu finden. Dank unseres guten Rufes bei der Ausbildung haben wir aber im Gegensatz zu anderen Kollegen nicht so ein großes Problem, immer wieder Auszubildende zu finden. Wir konnten in der Vergangenheit alle Ausbildungsplätze besetzen“, ist Edgar Theilmeier zufrieden, der mit seiner Frau Gabi 2012 die Betriebsleitung von Wilhelm und Karola Theilmeier übernommen hat. Ausgebildet werden Gärtner der Fachsparte Garten- und Landschaftsbau, Werker für den Garten- und Landschaftsbau, die Duale Ausbildung für den Garten- und Landschaftsbau sowie Kauffrau/Kaufmann fürs Büromanagement. Für letztgenannten Ausbildungsberuf sei es dagegen schwierig, geeignete Bewerber zu finden.

„ »Meines Erachtens liegt das Problem in der Schule.« “ Edgar Theilmeier

Elf Azubis sind derzeit an Bord. Sie arbeiten im Team mit mehreren Azubis und dürfen in dem Betrieb traditionell von Anfang an mitgestalten und „auch mal große Dinge bewegen“. Auch eigene Verantwortung wird ihnen übertragen, wenn sie eigene Azubi-Projekte verwirklichen. Darüber hinaus steht es ihnen auch frei, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Und: Bei Besuchen in Schulen und bei der Berufsorientierungsmesse in Warendorf agieren die Azubis selbst als Botschafter ihres Betriebes. Zwei Ausbildungsleiterinnen kümmern sich intensiv um den gärtnerischen Nachwuchs.

Der kann in diesem Beruf im wahrsten Sinne richtig aufblühen. Einen Grund für allgemeinen Nachwuchsmangel macht Theilmeier in der Schule aus. „Die Lehrer sehen den Handwerksberuf und somit auch den Beruf des Gärtners als minderwertig an und schlagen den Schülern und Schülerinnen eher einen kaufmännischen Beruf beziehungsweise Abitur und Studium vor. Hier wäre generell zu überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, dass die Jugendlichen erst eine Ausbildung absolvieren und anschließend studieren.“ Wie hatte der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW beim den Ausbildungspreis formuliert: „Sein innovatives und vorbildliches Vorgehen in der Berufsausbildung hat die Jury schließlich eindeutig für Theilmeier als Gewinner stimmen lassen.“

In diesem Jahr werden folgende Ausbildungsplätze besetzt: Gärtner für die Fachsparte Garten- und Landschaftsbau; Werker für Garten- und Landschaftsbau.