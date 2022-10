Ein Buch – und eine Liebeserklärung

In West Sussex ist er geboren. Seit 2012 ist er in Everswinkel zu Hause – mit seiner Frau Anastasia. Gerade hat Steve Granger sein erstes Buch veröffentlicht. Soldat bei der British Army war er. Gas- und Wasserinstallateur außerdem. Er war bei Bertelsmann. Er ist Betriebsratsvorsitzender – und jetzt auch Autor.

Steve Granger, mit seiner Frau seit vielen Jahren in Everswinkel zu Hause, hat sein erstes Buch veröffentlich. Jack the Ripper erweckt er darin sozusagen erneut zum Leben – in Soest.

Manchmal im Leben baut man ein Bücherregal auf und fragt sich: Warum wird in diesem Regal eigentlich kein Buch stehen, das ich geschrieben habe? Meistens im Leben bleibt es bei diesem schönen Gedanken. Einen Traum zu verwirklichen, etwas zu wagen mit nicht vorhersehbarem Ausgang – dazu fehlt der Mut. Nicht so bei Steve Granger. Er hatte ihn. Und das mit immerhin schon 58 Jahren. Also, die Sache mit dem Regal ist schon etwas länger her. Das war 2014. Aber jetzt hat Granger sein erstes Buch veröffentlicht. Es ist ein Krimi, der in deutscher und in englischer Sprache erscheint. Der Titel dieses ersten Buches des 58-Jährigen lautet: German Jack – der Soester Ripper.