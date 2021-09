Ein Deal für mindestens 40 Jahre

Die vertragliche Regelung mit der Stadt Münster liegt unterschriftsreif auf dem Tisch, der Gemeinderat wird am Dienstag seinen Haken unter die Sache machen. Thomas Taugs, Vorstand des Abwasserbetriebs TEO, erläuterte diese Form der interkommunalen Zusammenarbeit im Hauptausschuss. „Verschiedene Prüfungen waren notwendig“ verwies er auf die Fragen der technischen Machbarkeit, des Trassenverlaufs, der Leistungsfähigkeit der Alverskirchener Pumpstation oder auch der Gebühren bzw. Entgelte. Ein direkter Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betrieb TEO ist rechtlich nicht möglich, so dass die Gemeinde Everswinkel Vertragspartner wird und dann die Rechte und Pflichten auf TEO überträgt.

Die Leistungsfähigkeit der Everswinkeler Kläranlage ist gewährleistet. Sie ist auf 13 000 Einwohnerwerte ausgelegt und bislang nur zu 80 Prozent ausgelastet. Der Anschluss der JVA mit rund 970 Insassen und Bediensteten würde die Quote auf höchstens 89 Prozent anheben. Für dieses Projekt sind natürlich noch Investitionen erforderlich. So liegt die bauliche und finanzielle Verantwortung für den Bau der knapp sechs Kilometer langen Druckrohrleitung zum Hauptpumpwerk Alverskirchen bei der Stadt Münster. Das 25 Jahre alte Pumpwerk in Alverskirchen wiederum ist vom Betrieb TEO anzupassen. Das soll mit einer ohnehin notwendigen Sanierung einher gehen. Summa summarum sind dafür 250 000 Euro veranschlagt.

Die Einleitung von jährlich maximal 65 000 Kubikmetern Abwasser durch die JVA wird sich finanziell positiv auf die Gebührensituation für die Bevölkerung der Gemeinde auswirken. Der hohe Anteil der JVA an der abrechenbaren Schmutzwassermenge von zirka 15 Prozent übersteige die zusätzlichen Kosten deutlich, so Taugs. Etwa 170 000 Euro zusätzlich an Abwassergebühren werden erwartet. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 40 Jahren summiert sich das auf etwa 6,8 Millionen Euro. Der jährliche Gebührenvorteil für einen Everswinkeler Muster-Haushalt wird auf rund 30 Euro geschätzt. Die Stadt Münster zahlt übrigens den TEO-Gebührensatz für Everswinkel in Höhe von 2,62 Euro pro Kubikmeter, während die JVA an die Stadt Münster nur den dort gültigen Satz von 2,24 Euro entrichtet.

Bürgermeister Seidel zeigte sich im Hauptausschuss von der Verbindung begeistert. „Das ist ein großer Wurf, ein tolles Projekt. Davon profitieren am Ende auch die Bürger als Gebührenzahler.“ Am 1. Oktober soll die Grundsteinlegung der neuen Haftanstalt erfolgen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird laut Projektplan des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW für 2025 angepeilt.