Ein Film-Abenteuer nach dem anderen

Im Sommer ging es in das Reich der Magie, im Herbst sind die Teilnehmer der Film-Workshops unterwegs „in geheimer Mission“. Die Anmeldungen laufen bereits.

In den vergangenen Sommerferien haben wieder zwei Film-Workshops im Haus der Generationen stattgefunden. An jeweils fünf Tagen wurde mit einer Gruppe von 14 Kindern und Jugendlichen ein Film mit dem Titel „Welt der Magie“ gedreht. Zur Filmpremiere am 25. September (Sonntag) treffen sich alle Teilnehmer und ihre Familien erneut im Haus der Generationen.

Worum geht es diesmal? An der Schule für Magie gibt es zu Beginn des Schuljahres ein großes Problem: Die Zauberprofessoren sind spurlos verschwunden. Die Zauberschüler müssen ihre ganze Kreativität entfalten, verschiedene Rätsel und magische Aufgaben lösen. Mehrere Märchen ziehen die Schüler dabei in ihre Welt. Derzeit werden die Filme von Paolo Baldassarre geschnitten.

Auch in den Herbstferien finden erneut zwei Film-Workshops für Kinder und Jugendliche im Haus der Generationen statt. Der erste läuft vom 3. bis 7. Oktober, der zweite vom 10. bis 15. Oktober. Der Titel des neuen Werks lautet „In geheimer Mission“ und ist für Kinder und Jugendliche von neun bis 15 Jahren gedacht. Die Teilnahme ist kostenlos, es sind maximal 14 Teilnehmer pro Workshop möglich, so dass eine vorherige Anmeldung erforderlich ist.

Anmeldung geöffnet

Die Anmeldung ist bereits geöffnet, Flyer und Anmeldeformular können auf der Website des Kulturkreis Everswinkel heruntergeladen werden. Wenn es mehr Anmeldungen als freie Plätze gibt, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung.

Die Film-Workshops werden ermöglicht durch die Kooperation der Volkshochschule Warendorf mit dem Haus der Generationen Everswinkel und dem Kulturkreis Everswinkel. Gefördert werden die Workshops als „talentCAMPus“ zu 100 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Projektes „Kultur macht stark“. Daher ist die Teilnahme für die Kinder und Jugendlichen kostenlos.