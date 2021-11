„Ein großartiges Vorbild“

Klimapreis geht an Hegering Everswinkel und Bürgerteam Alverskirchen

Mit dem Klimaschutzpreis 2021 ausgezeichnet wurden jetzt der Hegering Everswinkel und das Bürgerteam Alverskirchen. Zum 16. Mal in Folge hatte die Gemeinde Everswinkel den Klimaschutzpreis gemeinsam mit „Westenergie“ ausgeschrieben. Die Verleihung fand – coronabedingt – kurz und knapp im Ratssaal statt.

Der Klimaschutzpreis wird jährlich an Vereine, Institutionen oder auch Privatpersonen vergeben, die sich beim Thema Klima- und Umweltschutz besonders verdient gemacht und im Vorfeld bei der Gemeinde Everswinkel beworben haben. Der diesjährige Preis unter dem Motto „Blumen statt Bitumen“ und zwei Beiträge passten in hervorragender Weise zu diesem Thema.

Bürgermeister Sebastian Seidel und Maria Kemker, Kommunalmanagerin bei „Westenergie“, freuten sich, die beiden Geldpreise sowie einen Präsentkorb mit lokalen Produkten aus dem Hofladen in der Vitusstraße an die Gewinner überreichen zu können.

In diesem Jahr gewinnt der Hegering Everswinkel den ersten Preis über 600 Euro für sein besonderes Engagement in breit angelegten Aktionen für den Erhalt der heimischen Flora und Fauna. Die Mitglieder kümmern sich unter anderem um die Landschaftspflege, die Anlage von Blühstreifen für mehr Biodiversität und führen Jahr für Jahr eine Müllsammelaktion im Außenbereich durch.

Über den zweiten Platz und 400 Euro Preisgeld freut sich das Bürgerteam Alverskirchen, das eine weitläufige Rasenfläche in Alverskirchen in eine artenreiche Wildblumenwiese umgewandelt und diese auch für die Menschen erlebbar gemacht hat. Diese Wiese wird auch in den kommenden Jahren vielen Insekten neue Nahrung und Lebensraum sowie den Besuchern viel Freude bieten.

„Ich freue mich, heute den Hegering Everswinkel und das Bürgerteam Alverskirchen für ihr besonderes Engagement für den Klima- und Naturschutz auszeichnen zu dürfen“, sagte Kommunalbetreuerin Maria Kemker. „Beide Projekte leisten tolle Arbeit für den Naturschutz und für die Artenvielfalt vor Ort. Sie sind ein großartiges Vorbild dafür, dass wirklich jeder einen kleinen Beitrag leisten kann“.

Bürgermeister Sebastian Seidel ergänzte: „Beide Projekte haben eine Auszeichnung verdient, deswegen gibt es heute Abend keine Verlierer, nur Gewinner. Die Natur hat bereits gewonnen“.

Die „Westenergie“ und die Gemeinde Everswinkel schreiben den Klimaschutzpreis jährlich aus und stellen auch gemeinsam die Jury. In Everswinkel ist der Westenergie Klimaschutzpreis mit insgesamt 1000 Euro dotiert.