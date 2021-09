Ein Jahrzehnt für die Fitness

Vor ziemlich genau elf Jahren, am 22. September 2010, brachen zwei Gruppen zu einer ersten gemeinsamen Fahrradtour zum Hof Lohmann in Freckenhorst auf. Es war der Startschuss der dann zur Gruppe „Fit ab 50“ formierten Gemeinschaftsaktion des DRK-Ortsverbands und des SC DJK Everswinkel. Da das kleine Jubiläum im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden konnte, begingen Aktive und Wegbegleiter am Samstag das etwas unrunde Jubiläum „10 + 1“.

Getreu dem Motto, „Hauptsache, man bewegt sich“, standen von nun an vor allem Wanderungen und Radtouren auf dem Programm. In der Folge, so stellte Günter Hein vom Leitungsteam fest, setzte die Gruppe auf drei Säulen: Bewegungsangebote, gemütliche Treffen bei Kaffee und Kuchen sowie drittens Fachvorträge aus den Themenfeldern Sport, Ernährung und Medizin. In elf Jahren kamen so rund 300 Veranstaltungen zusammen, bei denen gut 7000 Teilnehmer gezählt wurden.

Gründungsmitglieder und aktuelles Leitungsteam von „Fit ab 50“ vereint: Hermann Dirksen, Günter Hein, Marlies Harms, Jürgen Teunissen, Ingolf Ackermann, Hermann Stork und Norbert Seidel (v.l.). Foto: Christopher Irmler

Auf ihren Touren, so rechnete Hein vor, habe man 10 000 Kilometer zurückgelegt. 55 Prozent der Teilnehmer seien Mitglieder von SC DJK oder DRK, der Rest ohne Vereinsbindung. „Fit ab 50 ist offen für alle Interessierten in Everswinkel und darüber hinaus – und so soll es auch bleiben.“

Everswinkels stellvertretender Bürgermeister Bernhard Rotthege gratulierte im Rahmen des Empfangs im Vitus-Sportcenter. Er lobte die Zusammenarbeit und berichtete, selbst regelmäßig an den „gut organisierten Radtouren“ teilzunehmen. Martin Steinbach, aktueller Vorsitzender des SC DJK, gratulierte mit einem kleinen Gedicht über das Fahrrad. Im Anschluss an die kurze Feierstunde brachen die Festgäste zu einer gemeinsamen Fahrradtour auf den Spuren der ersten Tour auf. Ihr Ziel war das Alte Backhaus in Einen. Gegen Abend rundete das gemeinsame Grillen am Sportcenter den Festtag ab.