Ein Konzept so einfach wie genial

Die Menschen sollen miteinander ins Gespräch kommen und der Austausch miteinander soll mehr Leben in Alverskirchen bringen. Das jedenfalls wünschen sich die Mitglieder des Bürgerteams Alverskirchen, wenn es um den ersten Garagen-Flohmarkt geht. Der soll am 27. August in Alverskirchen stattfinden.

Die Idee hat ganz viel Potenzial und das Bürgerteam Alverskirchen ist begeistert.

„Deutlich mehr als 50 Haushalte und sogar ganze Nachbarschaften möchten am 27. August (Samstag) dazu beitragen, dass der erste Alverskirchener Garagen-Flohmarkt zu einem unvergesslichen Event wird“, schreibt das Team in seiner Ankündigung und erläutert sogleich, was sich hinter dem Stichwort „Garagen-Flohmarkt“ eigentlich ganz genau verbirgt.

„Das Konzept ist so einfach wie genial“, finden die Macher und Macherinnen. Besucher des Garagen-Flohmarkts werden am 27. August in der Zeit von 11 bis 18 Uhr dazu eingeladen, durch die Straßen Alverskirchens zu flanieren. Ein Wegeplan wird auf die Angebotsstände in den jeweiligen Straßen hinweisen. Und sicher, so die Initiatoren, ist schon jetzt: „Wer alle Angebote entdecken möchte, der sollte sich vielleicht eine Marschroute überlegen, um all die Garagen und Plätze der 50 Haushalte ansteuern zu können. Wer gut zu Fuß ist, der darf sich schon jetzt auf einen ausgiebigen Spaziergang freuen.“

Kunterbunter Trödel im gesamten Dorf

Angeboten werden neben kunterbuntem Trödel im gesamten Dorf, der sich bestens für eine Schnäppchenjagd eignet, auch Speisen und Getränke.

„Ich habe bereits gehört, dass neben Kinderkleidung, antikem Trödel, Spielzeug und vielem mehr auch ein Solarium zum Verkauf steht“, weiß Peter Kretschmer, Vorsitzender Bürgerteam Alverskirchen, zu berichten.

Aber dem Bürgerteam geht es nicht nur um eine außergewöhnliche Spaziergang-Möglichkeit und einen nicht alltäglichen Flohmarkt.

Das Bürgerteam Alverskirchen möchte mit dieser Aktion unbedingt „Leben ins Dorf bringen, auf die schönen Spaziermöglichkeiten aufmerksam machen und den Besuchern die Möglichkeit geben, mit ihren Mitmenschen ins Gespräch zu kommen“.