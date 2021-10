Ein krummer Nagel und viel Freude

Ein „Prost!“ in luftiger Höhe. Nachdem am Dienstag der letzte Nagel eingeschlagen und der Richtkranz aufgestellt war, stießen Vertreter der St. Elisabeth Stift gGmbH sowie der Zimmerei und die Architekten auf ein gutes Gelingen der Baumaßnahme an.

Auf dieser Ebene werden 21 neue Appartements für zwei Wohngruppen mit Gemeinschaftsbereichen entstehen, die auch über einen weiteren Aufzug erreichbar sein werden. Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann begrüßte geladene Gäste, Firmenvertreter sowie auch Mitarbeiter und Bewohner des Hauses zu der Feier, freute sich, „dass wir soweit vorangeschritten sind“, dankte allen Beteiligten und bezeichnete das Projekt als „wichtigen Schritt für Everswinkel“. Man baue hier für die Bewohner, aber auch für die Mitarbeiter, denen man gute Arbeitsbedingungen bieten wolle. Rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen im Zuge der Erweiterung.

Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann begrüßte Gäste und Bewohner zur Richtfestfeier. Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann Foto: Klaus Meyer

Aufstockung bei laufendem Betrieb

Der symbolische letzte Nagel, der laut Zimmermann Wolfgang Termühlen das ganze Gebäude erst zusammenhält, zeigte sich sehr standhaft. Gleich drei Vertreter der St. Elisabeth Stift gGmbH bemühten sich nacheinander, das Metallstück ins Gebälk zu treiben. Am Ende war der Nagel krumm, der Dachbalken hatte einen Riss, und etliche Kurze aus dem Hause Gerbermann waren die Kehlen der Beteiligten hinuntergeflossen – als „Strafe“ für zu viele Fehlschläge. Der Richtkranz wurde dann per Kran eingeschwenkt, verankert und mit einem langen, launigen und überaus unterhaltsamen Richtspruch von Termühlen kommentiert. „Auf diese Qual – erst mal einen in den Kanal“, lautete die Devise in luftiger Höhe. Das neue Obergeschoss wird übrigens in Holzbauweise aufgesetzt. Künftig wird das Seniorenzentrum über ein eigenes Blockheizkraftwerk und Photovoltaik-Modulen auf dem Dach mit selbst produzierter Energie versorgt.

„Wichtig ist es, bei einer solchen Baumaßnahme auch mal innezuhalten“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Strotmeier nach der Nagel- und Kranz-Zeremonie. „Es war wirklich viel Arbeit, eine ganz schwierige Baumaßnahme bisher. Ein Gebäude bei laufendem Betrieb aufzustocken, ist nicht so ganz leicht.“ Zudem sei mit der Aufstockung ein Feuerschutzkonzept für das gesamte Gebäude erforderlich gewesen – auch dies „nicht ganz so leicht und auch nicht ganz so günstig“.

Weichenstellung für die Zukunft

Strotmeier machte zudem deutlich, „Bauen ist kein Selbstzweck. Wir erfüllen eine Aufgabe damit.“ Die Bevölkerung in der Gemeinde wachse, sie werde älter und der Bedarf an Plätzen steige. Im St. Magnus-Haus werde Pflege, Betreuung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleistet. „Das Haus hat sich sehr gut entwickelt“, unterstrich Strotmeier mit Blick auch auf den unter den Gästen weilenden Hermann Walter. Der frühere Bürgermeister sei einer der „Urväter“ der Einrichtung und habe für entscheidende Weichenstellungen gesorgt. Walter selbst sagte, „wir sind so froh, dass wir die St. Elisabeth Stift gGmbH als Träger bekommen haben.“ Als seinerzeit die Heidhorn-Stiftung insolvent war, hatte sich Walter bemüht, schnell die Nachfolge zu regeln. Nach einer Woche sei die Trägerschaft geklärt gewesen. „Das war ein Lottogewinn für Everswinkel.“

Bürgermeister Sebastian Seidel bezeichnete die Baumaßnahme als „wichtigen Meilenstein“. Das St. Magnus-Haus am Rande des Erholungsgebietes „Am Haus Borg“ sei ein Bereich der Begegnung und zugleich „für unsere Menschen ein guter Fleck, um den Lebensabend würdig zu verleben“. Angesichts des prognostizierten Bevölkerungswachstums um 13 Prozent bis 2040 sowie des Zuwachses der älteren Bevölkerung „ist der Bedarf an einer solchen Einrichtung sehr, sehr groß.“ Die Fertigstellung des Langzeitpflegebereichs wird bis zum Frühjahr 2023 angepeilt.