Ein letzter Abstecher nach Everswinkel

Jörg Hilberts und Felix Janosas musikalische Geschichte vom „Schweinachtsmann“ in der Version der „6-Zylinder“ ist über die Jahre längst zu einem vorweihnachtlichen Kultklassiker für Kinder herangewachsen. Am Samstagnachmittag hieß 6 Zylinder Bassist Hendrik Leidreiter die erwartungsvoll wartenden Kinder und Eltern in der restlos voll besetzten Festhalle in Everswinkel herzlich willkommen.

Foto: Ulrich Koppel