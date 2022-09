Nach dem begeisternden Konzert in der St. Agatha-Kirche sprach Michael Schulte mit dem Wiener Dom-Organisten Konstantin Reymaier.

Herr Reymaier, Sie sind mit der Bahn nach Münster gekommen. Was ging Ihnen bei der Reise durch den Kopf angesichts des Konzertes in St. Agatha Alverskirchen.

Reymaier: Ich habe während der Reise gearbeitet. Ich liebe lange Bahnfahrten, weil ich in Ruhe lesen oder arbeiten kann. Ich habe etwas Längeres zu schreiben und daran habe ich gearbeitet. Alverskirchen war noch weit weg.

Sie konzertieren in vielen Ländern Europas und Übersee. Was hat Sie bewogen, im kleinen Alverskirchen das Konzert zum 10. Jahrestag der Schatzkammer-Eröffnung zu geben?

Reymaier: Es ist ein freundschaftlicher Dienst. Ich bin mit der Familie von Twickel schon seit langem bekannt. Das ist sozusagen ein lange versprochener Besuch.

Warum haben Sie sich für diese beiden Komponisten, Händel und Haydn in St. Agatha entschieden?

Reymaier: Die erste Frage ist immer: Was ist das für ein Publikum? Was kann diesem Publikum Freude machen? Und das zweite ist: Was habe ich für ein Instrument zur Verfügung? Welche Musik klingt auf diesem Instrument gut? Ein Publikum kann man schon fordern, aber man darf es auch nicht überfordern. Ein Publikum soll freudig hinausgehen. Das Leben ist schwer genug. Man braucht keine Konzerte, um es noch depressiver zu machen.

„Oh mein Gott!“ So die Überschrift über das Jubiläum der Schatzkammer. Wie war dieses „Oh mein Gott!“ bei Ihnen, als Sie zum ersten Mal an der kleinen Pohlmann-Orgel saßen.

Reymaier: Also, ich habe nicht gesagt: Oh mein Gott! (lacht).Ich finde es eine charmante Kirche, ein nettes, kleines Instrument. Ich mag sowas. Größe und Qualität sind zwei völlig verschiedene Kategorien. Nur weil es groß ist, muss es nicht gut sein. Und wenn es gut ist, muss es nicht groß sein.

Welche Zugeständnisse mussten Sie machen angesichts der bescheidenen Möglichkeiten der engen Pohlmann-Orgel mit ihrem verkürzten Pedal und dem kleinen Manual sowie nur zehn Registern?

Reymaier: Keine! Ich suche das Programm so aus, dass es auf die Orgel passt, soweit ich die Orgel abschätzen kann. Ich schau mir an, was habe ich für ein Instrument zur Verfügung, welchen Tonumfang, welche Möglichkeiten hat sie, und was geht gut auf diesem Instrument. Die Möglichkeiten eines Instrumentes auszureizen, auszuloten, aber wenn man zu viele Zugeständnisse machen muss, dann funktioniert es nicht, dann funktioniert es für mich nicht und das merkt auch das Publikum.

Sie sagen von sich selbst: „Ich habe die kirchliche Version von Job-Sharing: nicht drei machen einen Job, sondern einer macht drei Jobs.“ Welcher der Tätigkeiten steht bei Ihnen an erster Stelle und warum?

Reymaier: Also, ich bin Leiter des Kirchenmusikreferates, also Diozösankirchenmusikdirektor. Ich bin als Priester am Dom tätig, das ist mir sehr wichtig. Ich bin als Musiker am Dom tätig. Und dann bin ich natürlich, was ich die sitzende Kirche nenne, in verschiedenen Gremien. Das versuche ich ein bisschen abzubauen. Ich bin Priester, das ist mir ganz wichtig. Ich habe also Gottesdienste am Dom und ich mache geistliche Begleitung. Der Dom ist eine der großen Beichtkirchen. Wir haben jeden Tag von sieben Uhr morgens bis 10 Uhr abends Beichtmöglichkeit. Die Leute geben sich wirklich die Tür in die Hand, jung, alt, männlich, weiblich, Leute, die alle zwei Tage kommen und Leute, die Jahre nicht waren. Das ist eine Tätigkeit, die mir ungeheuer wichtig ist. Ich versuche gerade, es auf zwei Tätigkeiten zu reduzieren und die wären dann Organist und Priester.

Der „Domschatz von St. Stephan“ Wien umfasst zahlreiche Meisterwerke der sakralen Malerei, Gold- und Silberschmiedekunst sowie hunderte Reliquien und andere historische Konglomerate. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die kleine Schatzkammer in St. Agatha betraten?

Reymaier: Also, ein so tolles Weihrauchfass haben wir nicht am Dom. Aber ich finde es schön, wenn eine Gemeinde diese Dinge pflegt. Wenn ich in eine Kirche komme, das sagt sehr viel aus über eine Gemeinde.