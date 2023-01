Ein rauschendes Festjahr

Ein aufregendes Jahr 2022 ist am Wochenende zu Ende gegangen. Für den Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel war dieses Jahr ein ganz besonderes in der Vereinsgeschichte. Der BSHV feierte sein 100-jähriges Bestehen mit umfassenden Jubiläumsfeierlichkeiten.

Seit fast zwei Jahren wurden in verschiedenen Arbeitsgruppen das Jubiläumsjahr geplant. „Wir konnten zum Glück all unsere Veranstaltungen wie geplant stattfinden lassen und das sogar mehr als erfolgreich und mit durchweg positiver Resonanz“, zieht der Vereins-Vorsitzende Berthold Buntenkötter eine freudige Bilanz. Eine der großen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr war das erste Everswinkeler Maifest, das zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzuges Everswinkel zum ersten Mal durchgeführt wurde. Für alle kleinen und großen Gäste wurde am 30. April und 1. Mai ein tolles, buntes Programm auf und neben der Bühne mit heimischem Angebot an Getränken und Speisen geboten. „Zwei tolle Tage die besser nicht hätten laufen können“, bilanziert der BSHV.

Im Sommer des vergangenen Jahres stand dann das Highlight des Vereins auf dem Programm: das große Jubiläums-Schützenfest vom 2. bis 4. Juli. Am Jubiläums-Samstag trafen über 1000 Schützenschwestern und Schützenbrüder verschiedener Gastvereine zum Antreten am Boschweg zusammen. Der komplette Dorfkern erstrahlte an dem Wochenend in den Farben Grün-Weiß, überall hingen Plakate und Banner zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Am Schützenplatz konnten sich alle Besucher austauschen, und es wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.

Am Sonntag war es dann soweit, und für Heidi Rutsch ging ein ersehnter Traum in Erfüllung: Sie geht als erste Kaiserin in die Analen der Bürgerschützen ein. Auch am Montag wurde der Frühschoppen von zahlreichen Gästen und Freunden des BSHV gut besucht, und beim Kaiserinnenball wurde bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert. „Ein sensationelles Jubiläumsschützenfest mit viel positivem Feedback“, freut sich der Vorstand.

m November stand dann das letzte Highlight im Jubiläumsjahr auf der Agenda: der Jubiläums-Gala-Abend in der Festhalle Everswinkel. Ein begeisterndes Showprogramm auf der Bühne, ein genussreiches Büfett von Festwirt Strohbücker und einer bestens aufgelegte Band rundeten den Abend ab. Letztendlich ein mehr als gelungener Abschluss der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr – wer hätte bei der Organisation etwas anderes vermutet.

„Wir möchten uns an dieser Stelle bei all unseren Mitgliedern für die tolle Unterstützung bedanken. Auch wenn es manchmal schweißtreibende ehrenamtliche Arbeit war, hat sich auf jeden Fall gelohnt“, stellt der Vorsitzende Buntenkötter fest. „Ein großer Dank geht natürlich auch an die Gemeinde Everswinkel und an die Spielmannszüge, die uns musikalisch immer begleitet haben.“ Im neuen Jahr 2023 steht gleich zu Beginn der erste Programmpunkt im Terminkalender: Am 20. Januar findet die Generalversammlung um 19.30 Uhr im Gasthof Diepenbrock statt, zu der alle Mitglieder eingeladen sind. Nach der Weihnachtszeit, in der man zur Ruhe gekommen sei, „werden wir mit voller Kraft ins neue Jahr 2023 durchstarten“, so der stellvertretende Vorsitzende Barthold Deiters.