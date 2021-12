„Ein richtig schönes Instrument“

„Ein Traum“ sei die renovierte Orgel von St. Magnus. Doch nicht nur Regionalkantor Georg Loers war begeistert, auch sein Publikum genoss das Konzert am Sonntag in vollen Zügen.

Das Orgelkonzert von Regionalkantor Georg Loers begeisterte das Publikum in der Everswinkeler St.-Magnus-Kirche.

Entsteht mit der Renovierung der Orgel von St. Magnus allmählich eine Konzerttradition in Everswinkel? Am Sonntag war auch das zweite Konzert der Trilogie sehr gut besucht und die Zuhörer – dem Applaus nach zu urteilen – sehr zufrieden.

Es spielte diesmal der neue Regionalkantor Georg Loers, seit September in Warendorf im Amt. Es-Dur war seine Tonart im Bachschen Part. Loers bot das Präludium und Fuge Es-Dur, dazu Bachs Transkription für Orgel aus der Arie „Zion, hört die Wächter singen“. Dann improvisierte Loers markant unterschiedlich zu „Wie schön leuchtet der Morgenstein“. Der letzte Part war Mendelssohn Bartholdys Orgelsonate Nr. 2 in c-Moll.

Stimmung passend zum dritten Adventssonntag

Teils fand sich in diesen Werken die Stimmung wieder, die den dritten Adventssonntag prägt, „Gaudete“ genannt, wie Pfarrer Pawel Czarnecki in Erinnerung rief: „Freuet Euch, denn das Heil ist nahe.“ So lag die Wahl des „Wachet auf“ für das Konzertprogramm nahe.

Auch das Erleben des neuen Klangs spielte eine Rolle. So war erneut der Orgelbauer Stefan Linke von der Firma Fleiter erschienen, der „etwa zweieinhalb Monate“ an der Orgel gearbeitet hatte, und tauschte sich nach dem Konzert mit dem Organisten aus. Loers empfand die Orgel als „richtig schönes Instrument“, das angenehm zu spielen sei. Die Acht-Fuß-Flöte sei „ein Traum“. „Vielen Dank für die Einladung“, sagte Loers zum Everswinkeler Kirchenmusiker Thomas Kraß. Linke machte Loers auf ein handwerkliches Detail aufmerksam: die Griffe für die Register waren abgegriffen, nun sind in frischem Porzellan die Beschriftungen gut zu lesen, eingebrannt bei 800 Grad.

Nächstes Konzert am 2. Januar

Dass auch die Bässe eine neue Qualität gewonnen haben (oder: eine alte wiedergefunden), um das zu hören war das Programms Loers´ gut geeignet. Anderes war eher tänzerisch und fröhlich. Dazu konnten man auch einmal einen anderen Organisten erleben, insbesondere im Improvisationsteil.

Weiter geht es im letzten Teil der kleinen Konzertreihe nicht mehr adventlich, sondern weihnachtlich. Am 2. Januar musizieren Ulrich Grimpe, Leiter des Referates für Kirchenmusik des Bistums Münster, und der Trompeter Georg Potthoff – und vielleicht kommt auch das zuvor problematische Trompeten-Register dann zu Gehör (18 Uhr).