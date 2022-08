Ein rundes Vergnügen

Die Gemeinde Everswinkel genießt schon einen gewissen Bekanntheitsgrad im Münsterland und auch im nördlichen Bereich des Ruhrgebiets. Das haben bereits Besuchergruppen des Mitmach-Museums aus jenen Regionen bewiesen, um ein Beispiel zu nennen. Dennoch endet die Aufgabe, für die Gemeinde als Ausflugsziel zu werben, eigentlich nie.

Es ist eine Aufgabe, der sich der Verkehrsverein Everswinkel seit vielen Jahren widmet. Vor Ort gehören Radtouren, Wanderungen und Veranstaltungen sowie die Vermittlung von Unterkünften, Besichtigungen des Museums oder der Schatzkammer St. Agatha und Schnupperstunden beim Golfclub Brückhausen ebenso zum umfangreichen Service wie auch der Verleih von Fahrrädern und E-Bikes und das Angebot von Kartenmaterial und mehr. Jetzt hat der Vorstand wieder eine neue Idee.

Beim Boßeln wird gekugelt

Und die hat mit Kugeln zu tun. Rollende Kugeln. Der Verkehrsverein möchte das sich einer wachsenden Beliebtheit erfreuende Boßeln in Everswinkel etablieren. Bei diesem „friesischen National“ für alle Altersklassen gilt es, in der freien Natur mit den Boßelkugeln eine festgelegte Strecke mit möglichst wenigen Würfen zu bewältigen. Dabei messen sich in der Regel zwei Gruppen mit mehreren Werfern. Anschlusswürfe erfolgen immer dort, wo die Kugel des Mannschaftskollegen oder der -kollegin liegengeblieben ist – allerdings immer auf dem Weg. Im Graben oder im Gebüsch gelandete Kugeln werden entsprechend verlegt. Für Kurzweil ist gesorgt, zumal ein Bollerwagen zur Ausrüstung gehört, der wiederum mit Leckereien und erfrischenden Getränken beladen ist.

Der Verkehrsverein veranstaltet am 7. September einen Testlauf mit Mitgliedern des Vereins und interessierten Gästen wie auch Zuschauern. Gemäß der Devise „learning by doing“ sollen die Umsetzungsmöglichkeiten überprüft und letzte Feinheiten abgestimmt werden. Für eine kleine Auswahl an Getränken im Bollerwagen wird gesorgt. „Damit schafft der Verkehrsverein eine gute Grundlage für auswärtige Gruppen, dieses Spiel bei uns in Everswinkel hoffentlich zahlreich zu spielen“, erklärt Hans-Werner Seppmann vom Vorstand.

Interessierte Mitspieler und Zuschauer erfahren nähere Details beim Verkehrsverein und können sich anmelden unter 02582/669313 oder per Mail an info@verkehrsverein-everswinkel.de