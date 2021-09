Ein schwieriges Jahr

Der Sport hat während der Corona-Pandemie sehr gelitten – der DJK Rotweiß Alverskirchen hat dennoch versucht, das Beste aus der Situation zu machen.

Auch wenn die Jahresberichte aus den verschieden Abteilungen auf der Jahreshauptversammlung spärlich ausfielen, zeigte man sich im neu eröffneten Rotweiß-Treff hoffnungsvoll.

Dem Verein ginge es laut dem ersten Vorsitzenden Andreas Lüpkes gut. Trotz der Pandemie seien kaum Mitgliedereinbußen zu verzeichnen und man blicke mit Zuversicht in die Zukunft. „Wir haben das komische Jahr 2020 gut hinter uns gebracht“, so Lüpkes.

Angebot von Online-Kursen

Zufrieden betonte Linda Schulte, zuständig für den Bereich Fitness, dass man gleich zu Beginn des Lockdowns im April 2020 damit begonnen habe, Online-Kurse anzubieten. 23 Kurse würden derzeit in diesem Bereich angeboten und trotz Corona habe man einen Zuwachs von 23 Teilnehmern verzeichnen können. Mit 15 Trainern sei die Fitnesssparte gut aufgestellt. Ein Trainer für das „Slingtraining“ werde gesucht. Damit und mit „Tanzen für Erwachsene“ solle das Kursangebot noch erweitert werden.

Besonders im Fußballbereich zeigten sich die Auswirkungen der Pandemie. „Unter Trainer Andreas Strump mit Team Florian Esslage und Heiner Rielmann konnten in der Saison 20/21 nur sieben Spieltage absolviert werden, bevor der Spielbetrieb Ende Oktober eingestellt werden musste“, so Henri Vogt über die Herrenmannschaft. Gleiches galt für die Damenmannschaft mit den Trainern Andrew Celiker und Katharina Vages. In beiden Fällen wurde die Saison wertungsfrei annulliert. Seit der Saison 2021/22 sei eine zweite Damenmannschaft aufgestellt worden, die zunächst als neuner Mannschaft in der Kreisliga B gemeldet wurde. Derzeit seien beim DJK laut Vogt nur zwei offizielle Schiedsrichter gemeldet. Interessierte könnten sich melden.

Ergebnislose Saison für U18-Volleyballjugend

Auch die Saison der U18 Volleyballjugend sei ergebnislos gewertet worden, bilanzierte Mariano Pala. „Viele Monate konnten wir weder Hallen- noch Beachtraining anbieten. Das hat dazu geführt, dass die Spielerinnen ihre Motivation verloren haben“, so Pala. Jetzt ginge es darum, dass das Team wieder zusammenwächst. „Wir versuchen die Mannschaft zu halten und sind immer auf der Suche nach neuen Spielerinnen“, betonte Pala.

Der Vorstand um Andreas Lüpkes zeigte sich erfreut über die Treue der Mitglieder. „2019 zählten wir 747 und 2020 dann 719 Mitglieder. Das ist zum Glück nur ein minimaler Sprung.“

Die Kassenprüfer Ralf Geßmann und Heiner Rielmann bestätigten die Richtigkeit von Einnahmen und Ausgaben. Auch für 2022 werden sie die Kasse prüfen.

Wichtige Kinderschutzfachkräfte

Besonders wichtig war dem Vorstand die Vorstellung der Kinderschutzfachkräfte sexualisierter Gewalt für Vereine. Judith Scheffer und Katharina Deipenwisch wurden auf dem Ausbildungslehrgang „Kinderschutz-Fachkraft sexualisierter Gewalt für Vereine“ zertifiziert. Beide wollen das Thema präventiv angehen. „Der Sportverein Alverskirchen verurteilt jede Form von Gewalt und Machtmissbrauch gegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, sagte Frank Wiesmann aus dem Vorstand mit Nachdruck.

Das Thema wird in nächster Zeit von Judith Scheffer und Katharina Deipenwisch offen angesprochen, im Austausch mit Übungsleitern und Mannschaften.