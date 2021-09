Ein Tag, den man nicht vergisst

Alverskirchen

Wer weiß schon, wo er an einem bestimmten Tag vor fünf, zehn oder gar 20 Jahren war? In der Regel ist das längst vergessen. Ein Datum aber hat sich so tief ins Gedächtnis eingebrannt, dass man – das entsprechende Alter vorausgesetzt – noch die Bilder vor Augen hat, was man damals gerade tat. Der 11. September 2001 ist jener Tag, der auf so unfassbare Art zur bleibenden Erinnerung geworden ist. Der Alverskirchener Dr. Alexander Bach, der 1970 in Cincinnati (Ohio) geboren wurde und damit auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, kann sich an diesen schicksalhaften Tag noch gut erinnern.