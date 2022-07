Ein Thron voller Vereinsprominenz

Martina und Ludger Samberg stehen dem ersten Kaiserinnen-Thron in der Geschichte des Schützenvereins Alverskirchen vor. Justus Pellmann und Paulina Droste sind als Kinderkönigspaar die Regenten der Jugend.

Selbst der Himmel weinte kleine Freudentränen, als Martina Samberg am Sonntagnachmittag zur ersten Kaiserin in der Geschichte des Schützenvereins Alverskirchen gekrönt wurde. Die gesamte Kompanie war auf dem Kirchplatz angetreten, um ihre Mutter – Samberg war bis 2019 zwei Jahrzehnte als Schriftführerin die gute Seele des Vereins – hochleben zu lassen.

„Ein würdiger Rahmen für eine würdige Kaiserin“, fand Mark Hansel und verriet, wie es am Vortag dazu gekommen war, dass die neue Regentin auf den Adler anlegte: „Sie hat zu mir gesagt, es kann ja wohl nicht sein, dass nur Everswinkel seine erste Kaiserin hat. Da müssen wir nachlegen.“ Gesagt, getan. Um 19.46 Uhr beförderte die 55-jährige Schulbusfahrerin mit dem 518. Schuss den Adler zu Boden.

Prägende Persönlichkeiten

Genauso Schützenfest-verrückt ist Königsgemahl Ludger Samberg, der laut Hansel schon mal die Krawatte verwechselt, wenn er auf ein Fest in der Umgebung geht. Den Hofstaat bilden Personen, die den Schützenverein Alverskirchen in den letzten Jahren mitgeprägt haben: Helga und Klaus Brüning, Petra und André Eikelmann, Manuela und Helmut Schwinhorst sowie Marianne und Leo Schulze Hockenbeck.

Marco Leivermann musste die Kette mit den Orden der ehemaligen Könige und Kaiser nach 1092 Tagen abgeben. „Es war eine fantastische Regentschaft“, würdigte Hansel die scheidende Majestät und dessen Königin Silvia. Zum Abschied gab es den Königsorden und ein Fotobuch voller Erinnerungen. Als neuer Kinderkönig wurde Justus Pellmann gekrönt. An seiner Seite stehen Kinderkönigin Paulina Droste und das Thronpaar Pia Averbeck und Simon Leivermann.

Ehemalige springen für Fahnenschlag ein

Verzichten mussten die Alverskirchener bei der Krönung natürlich nicht auf den Fahnenschlag. Da bis auf Hannah Cremann alle Fahnenschläger im St.-Agatha-Ferienlager weilten, sprangen die Ehemaligen Helga Brüning, Jochen Cremann, Rita Weiß und Dietmar Kröger ihr zur Seite. Gemeinsam zeigten sie, dass sie in all den Jahren nichts verlernt haben. Im Anschluss folgte der Festumzug durch das Dorf, ehe abends mit Live-Musik der „X.O. Band“ der Kaiserinnen-Ball gefeiert wurde. Im rappelvollen Zelt stellten die Schützen den Boden vor eine echte Belastungsprobe. Dieser hatte erst am Vorabend den Feiernden teilweise nachgegeben und war notdürftig repariert worden.