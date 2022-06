Ein Verein präsentiert seine Facetten

Bürgermeister Sebastian Seidel verteilte bei der Siegerehrung die Preise an die jungen Sportler.

Pünktlich um 15 Uhr – es ist angerichtet bei der DJK Rot-Weiß Alverskirchen. Das Kuchen-Büfett ist aufgebaut, der Grill vorgeheizt, die Stationen des Alverskirchener Sportabzeichens sind vorbereitet, und die Turnhalle ist dank des Familienzentrums St. Agatha in ein Spieleparadies für die Kleinsten umgewandelt. Auch die beiden Kinderschutzfachkräfte haben ihren Stand aufgebaut und informieren über Unterstützungs- und Präventionsmaßnahmen des Vereins.

Es ist der Tag des Sport beim Alverskirchener Sportverein, und die Organisatoren der DJK Rot-Weiß haben ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das fast alle Sportmöglichkeiten des Vereins darstellt. „Wir alle hoffen, dass jetzt mit den sinkenden Inzidenzen die Menschen im Ort wieder Lust haben auf Sport. Unser Verein hat natürlich viel mehr zu bieten, als ,nur‘ Fußball. Wir bieten neben vielen interessanten Kursen im Bereich Fitness- und Gesundheit, Volleyball, Badminton, Radsport – das volle Programm für Jung bis Alt“, begrüßt Frank Wiesmann, Sprecher des Vereinsvorstandes, die Besucher.

Der besorgte Blick nach oben ist letztlich unbegründet, denn die Alverskirchener und Everswinkeler lassen sich auch von ein paar Regentropfen nicht davon abhalten, zum „Alten Hof“ zu kommen.

Fast 100 Teilnehmende begeistern auch Bürgermeister Sebastian Seidel, der die Grußworte spricht und die Sieger des Tages ehrt. „Die DJK RWA hat schon immer mit viel ehrenamtlichem Engagement Großes geleistet. Was hier in den letzten Jahren entstanden ist, ist ein Aushängeschild für die Gemeinde“, würdigt er das große Engagement der Vereinsmitglieder. „Ich bin mir sicher, dass die Angebote des Vereins auch in Zukunft rege genutzt werden, denn der Sport und die Gemeinschaft tragen maßgeblich zur Lebensqualität vor Ort bei. Ich kann nur jede Bürgerin und jeden Bürger auffordern: Macht mit!“

Während dann um 18 Uhr der sportliche Teil des Tages mit der Siegerehrung und einigen Tanzvorstellungen der RWA Tanzgruppen seinen Ausklang findet, geht es später im neuen Sportlerheim mit dem geselligen Teil des Abends noch in die Verlängerung.