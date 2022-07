Ein wahres Glanzstück im Bestand

Sie macht dem Stichwort „Schatz des Monats“ alle Ehre: Die Sonnenmonstranz aus Alverskirchen feiert Christus als Sonne. Im Jahre 1795 wurde die Monstranz unter Führung eines Josef Seruns gestohlen, als eine Räuberbande in die Kirche einbrach und mehrere liturgische Geräte entwendete. Dr. Udo Grote, ehemaliger Diözesankonservator der Diözese Münster, präsentierte jetzt das Glanzstück der Schatzkammer in der Kirche St. Agatha in Alverskirchen.

Bei der jüngsten Präsentation im Rahmen der Reihe „Schatz des Monats“ wurde ein besonderes Stück präsentiert, das den Namen dieser Vorstellungsreihe noch einmal deutlich unterstrichen hat. Die Sonnenmonstranz ist wahrhaftig das Glanzstück der Schatzkammer in der Kirche St. Agatha. Ihre Vorstellung mit den interessanten Fakten zu dem Stück übernahm Dr. Udo Grote, ehemaliger Diözesankonservator der Diözese Münster.

Die Sonnenmonstranz zeigt einen Strahlenkranz, ist aus Kupfer, Silber und Gold zusammengestellt, beeindruckt durch die handwerkliche und künstlerische Qualität und hat durch den Gebrauch in Tradition und Glauben über Jahrzehnte in der Pfarrei St. Agatha eine besondere Bedeutung erhalten, erfuhren die interessierten Zuhörer.

Konzil zur Rolle der Eucharistie

Im Zusammenhang mit den Kreuzzügen und dem Morgenländischen Schisma gab es 1215 in Rom ein Konzil, das sich mit der Rolle der Eucharistie befasste. Um die Glaubenssätze zu stärken, wurde 1264 ein kirchliches Hochfest eingeführt – das Fronleichnamsfest – an dem in einer Prozession „der Leib des Herrn“ durch die Straßen des Ortes geführt wird. Dazu bedurfte es einer Monstranz, in der die Hostie eingesetzt war. Monstranz kommt im Übrigen von „monstrare“, sprich „zeigen“: Sie sollte als liturgisches Schaugerät den Gläubigen gezeigt werden, zeigte Grote auf.

In seinem Power-Point-Vortrag präsentierte der frühere Diözesankonservator die erste Monstranz, die in Deutschland 1283 in Herkenrode entstanden war, einer Abtei der Zisterzienserinnen. Sie war gestaltet wie eine kleine Kirche, enthielt eine Fassung in der Mitte, wo die Hostie hineingelegt werden konnte, und war ganz in Gold hergestellt. Eine sehr frühe Monstranz des Münsterschen Domes von 1320 war aufgebaut wie ein Turm und war ebenso in Gold gefasst.

Hostie umstrahlt von Rankenwerk

Die Sonnenmonstranz aus Alverskirchen feiert Christus als Sonne: Die geweihte Hostie ist umstrahlt von einem vielfältigen Rankenwerk, Gott Vater im oberen Teil, der Heilige Geist unterhalb der Hostie, in der horizontalen Achse zwei Engel. Der barocke Stil offenbare die Fülle der Natur mit den Ähren und Trauben, mit den Füllhörnern und ornamentalen Mustern. Der Fuß sei wohl einem anderen Kunststil verpflichtet, der Régence, die einen mehr klassizistischen Charakter hat, machte Grote deutlich.

Im Jahre 1795 wurde die Monstranz unter Führung eines Josef Seruns gestohlen, als eine Räuberbande in die Kirche einbrach und mehrere liturgische Geräte entwendete. Auffallend bei der Alverskirchener Monstranz ist das gesamte theologische Bildprogramm, der hohe Wert der gegossenen Figuren, der gestalterische Kontrast aus getriebenem und gegossenem Material sowie der Wechsel aus silbernen und goldenen Materialien, erläuterte Grote weiter.

Auch im Vergleich mit anderen Schatzkammern in Deutschland präsentiere sich die Alverskirchener Sonnenmonstranz auf einem hohen Niveau, wie Grote betonte. Er würdigte in seinen Ausführungen auch ausdrücklich die Arbeit des Schatzkammer-Vereins, der es sich zu seiner Aufgabe gemacht hat, Exponate aus seinem Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu erhalten.