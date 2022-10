Eine Form von Nachhaltigkeit

Insgesamt 14 Ehrenamtliche führten am vergangenen Samstag Bezirk für Bezirk in Alverskirchen und Everswinkel eine Sammelaktion für Kleidungs- und Schuhspenden durch. Ein Aktion von hohem ökologischem Nutzen, kommentiert die Kolpingsfamilie Everswinkel.

„Das Sammeln von Altkleidern hat nicht nur eine soziale Komponente, sondern auch einen wichtigen ökologischen Nutzen. Ohne Altkleidersammlung würden in Deutschland jährlich über eine Million Tonnen Textilien über den Restmüll entsorgt“, teilt die Kolpingsfamilie in einer Pressemeldung mit. Der Anbau von Baumwolle zur Produktion neuer Textilien benötige einen hohen Einsatz an Wasser, Düngemitteln und Pestiziden. „Altkleider sammeln schont somit Boden, Wasser Luft, und reduziert den CO 2 - Ausstoß.“

Über 90 Prozent der gesammelten Altkleider könnten bei fachgerechter Sammlung und Verwertung dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. So passiert das auch mit den am vergangenen Wochenende gesammelten Altkleidern der Kolpingfamilie Everswinkel.

Partner für die Weiterverwertung ist die Kolping Recycling GmbH, die von der Dekra als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert und mit dem bvse-Qualitätssiegel für das Textilrecycling ausgezeichnet wurde. Bei trockenem Herbstwetter wurden am vergangenen Samstag die Kleidungs- und Schuhspenden von insgesamt 14 ehrenamtlichen Helfenden Bezirk für Bezirk in Alverskirchen und Everswinkel eingesammelt und zum Sammelplatz am Raiffeisenmarkt gebracht. Die Kolpingfamilie freut sich über den Erfolg der Sammelaktion und dankt Spendern und Hilfskräften sowie den Firmen Lohmann, Meierhoff, Uennigmann und WiKo-Tec für die kostenlos zur Verfügung gestellten Fahrzeuge.