Eine malerische Reise ins Licht

Prautsch, geboren 1965 in Frankfurt am Main, hat freie Kunst an der Kunstakademie Münster studiert und arbeitet seit 1992 als freischaffender Künstler in Münster. Sein Medium ist die Malerei. Seit mehr als 20 Jahren werden seine teilweise großformatigen Bilder auf Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. In seinen Arbeiten beschäftigt sich Prautsch mit Motiven, die ihn umgeben. So entstehen Bilder von Stadtansichten, Landschaften und Wasserspiegelungen, aber auch Details von verwitterten Treppen oder loderndes Feuer. Dabei steht das Phänomen Licht besonders im Blickpunkt, wird neben der Farbe selbst zum malerischen Mittel und rückt das Motiv in den Hintergrund. Der Künstler verwendet ausschließlich Ölfarbe auf Leinwand, die er in teilweise pastosen Malspuren aufträgt. So entstehen Strukturen aus Farbe, die sich in der nahen Betrachtung auflösen und erst aus der Ferne das Dargestellte freigeben.

Die Einführung in die Ausstellung übernimmt die Kunsthistorikerin Dr. Annette Georgi. Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Die Besucher werden gebeten einen entsprechenden Nachweis bereitzuhalten.