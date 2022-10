Eine Zeit mit Armut und Elend

Der in Everswinkel beheimatete Dr. Gilbert Lawong berichtete auf Einladung des Katholischen Bildungswerks Everswinkel über die Entwicklungen in seinem Heimatland Kamerun. Und die Bilder und Eindrücke, die er vermittelte, sorgten unter den Teilnehmenden für Erstaunen. Der langanhaltende kriegsähnliche Zustand in dem Land, das nach Aussagen Lawongs letztlich noch immer unter seiner kolonialen Vergangenheit leide, war den meisten Gästen nicht wirklich bewusst.

Wird aktuell über Krieg und bewaffnete Konflikte gesprochen, denkt die Mehrheit wohl zunächst an die Ukraine, vielleicht noch an den syrischen Bürgerkrieg und komplizierte Lagen im Jemen, in Libyen und Mali. Am Donnerstagabend berichtete Dr. Gilbert Lawong von einem bereits seit sechs Jahren anhaltenden kriegsähnlichen Zustand in seinem Heimatland Kamerun.

„Mir persönlich war das gar nicht bewusst“, sprach Hans Kösters, Teammitglied des gastgebenden Katholischen Bildungswerks Everswinkel, wohl stellvertretend für das Gros der 15 Zuhörer im Pfarrheim. Bereits im Jahr 2020 hatte Lawong über die Entwicklungen berichtet, nun legte er den Schwerpunkt auf das Thema Bildung.

Im Grunde genommen leide der 24-Millionen-Einwohner-Staat noch immer unter seiner kolonialen Vergangenheit. Einst Kolonie des Deutschen Kaiserreichs, teilten Briten und Franzosen 1919 das Gebiet untereinander auf. Es entwickelten sich zwei – nicht nur sprachlich – unterschiedliche Kulturen, die erst 1961 vereint wurden. In den letzten Jahren sei es aufgrund kriegsähnlicher Zustände zu einem totalen Stillstand gekommen, berichtete der in Everswinkel beheimatete Lawong mit Blick auf zahlreiche kleinere Splittergruppen, die gegen den Staat agierten und mitunter einen eigenen Staat ausrufen wollten.

Die Bevölkerung der englischsprachigen Regionen befände sich zwischen den Stühlen. „Man ist entweder für den Staat oder gegen ihn“, laute die einfache Formel der Separatisten. Der Staat sitze seinerseits den Konflikt aus. Um die Regierung unter Druck zu setzen, schlossen die Separatisten demnach alle Schulen, 780 000 Kinder in den englischsprachigen Regionen Northwest und Southwest bleibe der Zugang zu Bildung verwehrt. Lehrkräfte würden zwar weiterhin vom Staat bezahlt, tauchten jedoch aus Angst unter. Vielerorts seien Schulen angezündet worden.

Fast zwei Drittel der Kameruner sei unter 25 Jahre alt. In den englischsprachigen Regionen drohten aufgrund dieses Stillstands unter anderem Analphabetismus, Kinderarbeit, frühe Hochzeiten und Teenager-Schwangerschaften oder auch die Rekrutierung von Kindersoldaten. „Armut und Elend sind vorprogrammiert.“ Dabei seien die Voraussetzungen vor dem Konflikt gut gewesen, wie Lawong aus eigener Erfahrung berichtete. „Das Schulsystem ist eines der besten in Afrika. Ich bin kein Überflieger oder Streber, aber mit meinem Abitur konnte ich hier gut mithalten“, so der Everswinkeler, der in Aachen Medizin studierte und in Münster praktiziert. Er stammt aus dem Dorf Tatum im Nordwesten des Landes und möchte vor Ort helfen.

Die Hoffnung auf diplomatische Erfolge auf großer Bühne habe er aufgegeben; zu unterschiedlich seien die beteiligten Konfliktparteien. Noch immer präge der Einfluss der einstigen Kolonialmacht Frankreich die Politik der Regierung; andere europäische Regierungen hielten sich lieber heraus, so sein Vorwurf. Auch die grassierende Korruption erschwere die Bemühungen, weshalb Lawong eigene lokale Netzwerke etablierte und mit dem im Mai gegründeten Verein „LEHA“ Kindern den Schulbesuch an ausgewählten Schulen in der Region ermöglicht. „Wir wollen keine Ideologie schicken, sondern Bildung.“

Das Agieren Lawongs und seiner Mitstreiter zwischen lokalen Beamten und Separatisten sei kompliziert wie der Schmuggel englischsprachiger Lehrbücher über das Nachbarland Nigeria veranschaulichte. Diese erreichten die vorgesehenen Schulen demnach nur, weil sie als Sanitätsmaterial umdeklariert worden seien. Für die Zukunft äußert sich Lawong kämpferisch. „Man muss im Kleinen anfangen.“ Erste Erfolge seien bereits sichtbar. „Viele merken, dass es doch geht“, verweist er auf erfolgreiche, mitunter herausragende Schulabschlüsse in schwierigen Zeiten.