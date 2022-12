Einhellige Ablehnung in der Politik

Die freie Sicht auf die St. Magnus-Kirche bleibt erhalten. Es soll eher optisch noch luftiger werden in der Achse von der Vitusstraße über den Kirchplatz zum Magnusplatz, statt den Bereich durch Bebauung zu verdichten, lautete der Tenor der Mitglieder des Planungsausschusses in der jüngsten Sitzung.

Die Kommunalpolitiker hatten sich gerade noch einmal mit der Anregung des Verkehrsvereins beschäftigt, die Parkplätze vor der Kirchplatzmauer aufzustocken und über den Stellflächen mit Tiny-Houses zu bestücken (die WN berichteten im April). Diese Form der Ortskerngestaltung ging ihnen dann doch zu weit.

Im Oktober hatten die Ideengeber die Anregung an den Gemeinderat als offizielle Bürgereingabe herangetragen. Über den Hauptausschuss gelangte das Thema nun in jenen Ausschuss, der sich naturgemäß mit Ortsplanung und -entwicklung beschäftigt. Hans-Werner Seppmann und Thomas Biene-Hornscheidt sowie Hendrik Sikma waren zu dem Tagesordnungspunkt ins Rathaus gekommen. „Unsere immerwährende Motivation speist sich aus drei Aspekten: Gemeindeentwicklungskonzept, Bürgerbeteiligung und den studentischen Arbeiten der TU-Dortmund“, leitete Seppmann die Begründungen für den Antrag ein. Dabei ging er auf die Umgestaltung des Historischen Vierecks mit der neuen Katholischen Bücherei Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, auf das Gemeindeentwicklungskonzept sowie die Bürgerbeteiligung ein.

„ Die ganze Vitusstraße würde darunter leiden. “ Marion Schniggendiller, Grüne

„Was ist aus diesen vielen Ideen geworden? Schließlich haben sich die Menschen hier engagiert“, fragte Seppmann in die Runde und mutmaßte, dass die geringe Bürger-Beteiligung am gemeindlichen Info-Abend zu Fördermitteln für die Ortskern-Attraktivierung vielleicht „Rückschlüsse auf mögliche fehlende Diskussionen zu den bisherigen Ergebnissen“ zulasse. Die beteiligten Mitglieder des Verkehrsvereins würden jedenfalls „die sich ergebenden Möglichkeiten zum Thema Gemeindeentwicklungskonzept gerne mit Ihnen diskutieren“, so Seppmann, der sich mit den Studenten der TU Dortmund auf einer Linie sah. Die hätten ja auch unter anderem Mikro-Appartements über dem Sparkassen-Parkplatz, eine Aufstockung des Parkplatzes Brunnenstraße und Tiny-House-Stellplätze am Ortsrand vorgeschlagen. „Wir haben uns als Bürger Everswinkels beteiligt.“

Grünen-Ortssprecherin Marion Schniggendiller beendete als erstes Ausschussmitglied den Moment der Stille und dankte für den Vortrag. „Wir freuen uns immer über Bürgerbeteiligung“, aber die vorliegende Anregung „haben wir schon als etwas kurios bewertet“ – etwas in die Vergangenheit gerichtet. Die Studenten der TU, korrigierte sie die Interpretation Seppmanns, seien in eine ganz andere Richtung gegangen. Mehr Öffnung, mehr Grün, breitere Wege etwa. „Wenn wir uns vorstellen, dass das zugebaut wird, würde das eine gedrungene und einengende Perspektive bedeuten“, gab sie zu bedenken. Dazu komme vermutlich das neue hohe Wohn- und Geschäfts-/Ärzte-Haus an der Overbergstraße. Schniggendillers Fazit: „Die ganze Vitusstraße würde darunter leiden. Das ist nicht das, was wir uns für die Vitusstraße vorstellen.“

Verbalen Beifall erhielt sie von CDU-Fraktionschef Dirk Folker. „Wir haben das intensiv in der Fraktion diskutiert und haben nichts hinzuzufügen.“ Man sei da mit den Grünen auf einer Linie. Als „Recht eines jeden Bürgers, Vorschläge einzureichen“, würdigte die FDP-Fraktionsvorsitzende Kirsten Heumann den Vorstoß. „Wir vermögen es heute nicht zu sagen, dass das ein gutes Konzept ist“, vielmehr stehe es konträr zu den Ideen der TU-Studenten. Den Deckel auf die Diskussion schraubte schließlich Andreas Franitza von den Grünen, der daran erinnerte, dass man das Thema nun schon zum dritten Mal behandle. „Wir sehen Everswinkel nicht als Nürnberg des Westens – vor allem nicht mit Tiny Houses der Firma Werner und Autos darunter.“ Einstimmig lehnte der Ausschuss die Anregung der vier Unterzeichner vom Verkehrsverein ab, und auch im Hauptausschuss am Mittwochabend änderte sich daran nichts mehr